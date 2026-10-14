Keiko Fujimori anuncia que los textos escolares en Perú no tendrán “ningún tipo de ideología”

(EFE) — La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este miércoles que el Ministerio de Educación está revisando los contenidos de los materiales educativos para 2027 y que los próximos textos escolares saldrán “sin ningún tipo de ideología”.

“Como lo anunció el ministro de Educación, los próximos textos escolares saldrán sin ningún tipo de ideología“, dijo la gobernante derechista durante la presentación del plan de distribución de materiales educativos para el próximo año, que se ha adelantado en previsión del impacto del fenómeno climático de El Niño.

Durante la actividad, a la que asistió junto con el ministro de Educación, José Antonio Chang, Fujimori agregó que, así como su gobierno ha anunciado nuevas normas de conducta en las escuelas, que incluyen la prohibición de llevar el cabello largo o pintado, también se hará “el recorte de la ideología que estaba en estos textos escolares”.

“Esta revisión también ya está en marcha”, sostuvo.

Al respecto, la viceministra de Educación, Miriam Ponce, añadió que “los textos salen centrándose básicamente en la importancia del desarrollo integral de las personas, y aquellos que estén señalando algunos aspectos ideológicos están siendo revisados”.

Según Ponce, el objetivo de esta revisión es “fomentar el análisis crítico de los estudiantes a partir de contenidos objetivos, especialmente en la enseñanza de la historia”.

“Lo que buscamos es que los alumnos realicen un análisis crítico de los contenidos, pero que estos contenidos sean totalmente objetivos desde la historia”, acotó sin ofrecer mayores precisiones sobre los cambios.

Fujimori también rechazó las críticas que han recibido las nuevas medidas de disciplina en las escuelas anunciadas por su gobierno y consideró que se están reduciendo solo a las disposiciones sobre la presentación personal de los estudiantes.

“Algunos críticos quieren minimizar todo el esfuerzo que está haciendo el ministro de Educación con todos sus funcionarios, dicen que la única reforma tiene que ver con el recorte de pelo. Se equivocan. Acá hay una visión muy grande, pero también quiero decirles que esta decisión es irreversible“, enfatizó.

La mandataria anunció el lunes pasado las nuevas normas de conducta que regirán en las escuelas públicas del país, que incluyen la expulsión de los alumnos violentos, el combate del acoso escolar y la prohibición de usar maquillaje, llevar el pelo largo o pintado y tener equipos electrónicos en las aulas.

En ese momento, el ministro Chang reveló que “no se permitirán maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados, que el uso de las faldas escolares tenga una medida adecuada”.

Chang dijo que estas disposiciones regirán “para todas las instituciones públicas”, mientras que las privadas podrán establecer sus normas internas de presentación.

Las medidas se anunciaron luego de que el pasado 15 de septiembre se generó una ola de indignación en el país tras la denuncia de la presunta violación de un estudiante de 16 años por sus compañeros cuando viajaban en un autobús escolar, tras lo cual un juzgado de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes.