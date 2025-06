Israel difunde imagen de Greta Thunberg y asegura que el “yate selfie” llegó a Ashdod: “Los pasajeros están siendo evaluados”

En medio de la creciente presión internacional por la falta de información sobre el paradero del barco humanitario “Madleen”, el gobierno de Israel difundió este lunes una imagen en la que aparece la activista sueca Greta Thunberg, asegurando que el navío atracó en el puerto de Ashdod y que sus pasajeros están siendo sometidos a controles médicos.

“El ‘Selfie Yacht’ atracó en el puerto de Ashdod hace poco. Los pasajeros se están sometiendo a exámenes médicos para garantizar su buen estado de salud”, señaló la cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en X, junto a una imagen que muestra a Thunberg.

La publicación ocurre luego de que el barco “Madleen” fuese interceptado por comandos navales israelíes.

En la embarcación viajaban figuras internacionales como Thunberg, el actor irlandés Liam Cunningham y la eurodiputada francesa Rima Hassan, entre otros activistas.

Videos y transmisiones difundidas por la organización mostraron a parte de la tripulación con chalecos salvavidas y las manos en alto, aunque sin evidencia visual de militares israelíes.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, había advertido que no permitiría la llegada del barco a Gaza, argumentando que el bloqueo marítimo sigue vigente y que cualquier ayuda humanitaria debe canalizarse por vías oficiales.

La cancillería israelí también calificó la misión como una “provocación”.

Cabe destacar que el objetivo del barco “Madleen” era llegar hasta la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, a través del corredor marítimo civil, con el propósito de asistir a la población gazatí y visibilizar la crisis humanitaria que afecta al pueblo palestino.

