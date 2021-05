(CNN) – Un ataque aéreo israelí destruyó un edificio de 12 pisos en Gaza que albergaba las oficinas de Associated Press, Al Jazeera y otros medios.

A los que estaban en el edificio se les había advertido que debían evacuar aproximadamente una hora antes de la huelga, según Al Jazeera. El edificio de Al Jalaa fue destruido después de que cuatro misiles impactaran, dijo la red en Twitter.

No estaba claro qué otros medios de comunicación u oficinas se encontraban en el edificio. El edificio también albergaba apartamentos residenciales, según un productor de CNN y periodistas de Al Jazeera en Twitter.

La Fuerza Aérea israelí dijo que los aviones de combate atacaron un edificio que albergaba los activos de inteligencia militar de Hamas y utilizaba los medios de comunicación como “escudos”, dijo un comunicado de la Fuerza Aérea israelí en Twitter.

“Hace poco, aviones de la fuerza aérea impactaron en un edificio de varios pisos que albergaba, entre otras, instalaciones militares pertenecientes a la inteligencia militar de la organización terrorista Hamas”, dice el comunicado.

“El edificio albergaba oficinas de medios civiles detrás de las cuales la organización terrorista Hamas se escondía y utilizaba como escudos humanos”, agregan.

Asimismo, indicaron que “antes del ataque, la Fuerza Aérea advirtió a los civiles que permanecían en el edificio y les dio tiempo suficiente para evacuar el edificio“, agregó la IAF.

“Hay oficinas de medios civiles en el edificio, que Hamas cubre y usa como escudos humanos. Hamás coloca sus intereses militares en el corazón de la sociedad civil ”, dijo un portavoz militar de las FDI, Avichay Adraee.

BREAKING: Israeli airstrike destroys high-rise building housing Al Jazeera, AP, and other media outlets in Gaza pic.twitter.com/x5MoDUqxiD

— BNO News (@BNONews) May 15, 2021