Israel declara persona non grata a secretario general de la ONU: “Es un antiisraelí que presta apoyo a terroristas y asesinos”

(EFE) – El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, anunció este miércoles que ha decidido declarar persona ‘non grata’ al secretario general de la ONU, António Guterres, y prohibir su entrada en el país, ya que considera que no condenó “de forma inequívoca” el ataque iraní del martes.

“Quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí. Se trata de un secretario general antiisraelí que presta apoyo a terroristas, violadores y asesinos”, advirtió Katz en un comunicado en el que hizo el anuncio.

Anoche, minutos después del fin de ataque, Guterres condenó “el crecimiento del conflicto en Oriente Medio con una escalada tras otra” y reiteró la necesidad de un alto el fuego.

Today, I have declared UN Secretary-General @antonioguterres persona non grata in Israel and banned him from entering the country.

Anyone who cannot unequivocally condemn Iran’s heinous attack on Israel, as almost every country in the world has done, does not deserve to step…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 2, 2024