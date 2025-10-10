Mundo gaza

Con información de:

Israel aprobó el plan de alto el fuego en Gaza: ¿Qué sabemos hasta el momento?

Por CNN Chile

10.10.2025 / 07:53

{alt}

El viernes por la mañana, aviones de guerra israelíes lanzaron intensos ataques aéreos contra la ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza, y testigos presenciales describieron ataques aéreos y bombardeos de artillería en la Ciudad de Gaza.

El Gobierno de Israel aprobó el plan de alto al fuego negociado por Estados Unidos que conducirá a la liberación de todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza.

Pero no está claro si el primer ministro Benjamin Netanyahu ha ordenado a las fuerzas que detengan los combates.

El viernes por la mañana, aviones de guerra israelíes lanzaron intensos ataques aéreos contra la ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza, y testigos presenciales describieron ataques aéreos y bombardeos de artillería en la Ciudad de Gaza.

Al menos 37 personas murieron en el enclave el mismo día en que Israel aceptó el plan que los líderes mundiales esperan que ponga fin al derramamiento de sangre.

Esto es lo que sabemos:

  • ¿Qué incluye el acuerdo? La liberación de todos los rehenes, la retirada militar israelí a un punto acordado y la excarcelación de decenas de prisioneros palestinos.
  • Asuntos pendientes: Osama Hamdan, alto funcionario de Hamas, afirmó que se debe emitir una “declaración formal” que ponga fin a la guerra en Gaza para que se libere a los rehenes. Según una fuente israelí, se están negociando los resultados de la lista de prisioneros palestinos que serán liberados en virtud del acuerdo.
  • El papel de EE.UU.: Estados Unidos enviará 200 soldados a Oriente Medio para supervisar la implementación del plan, junto con militares de Egipto, Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, según declaró un alto funcionario. “No se prevé el envío de tropas estadounidenses a Gaza”, añadió otra fuente. Las fuerzas estadounidenses establecerán un centro de coordinación en Israel para “apoyar los esfuerzos de estabilización”, comentó otro funcionario estadounidense.
  • Cronograma: Trump manifestó que los rehenes restantes serán liberados de Gaza el lunes o martes de la próxima semana, y que todavía tiene como objetivo viajar a la región.
  • Ayuda lista: Alrededor de 170.000 toneladas métricas de alimentos, medicinas y otros suministros están listos para ser enviados a Gaza, informó el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Sernac y su balance del Cyber Monday: ¿Cuáles fueron las empresas que más reclamos recibieron?
Israel aprobó el plan de alto el fuego en Gaza: ¿Qué sabemos hasta el momento?
José Jerí asume la Presidencia de Perú tras destitución de Dina Boluarte y fija la seguridad como eje de su Gobierno de transición
Dina Boluarte acepta su destitución y abandona el palacio presidencial sin destino conocido
Otorgan Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado
El Congreso de Perú destituye de manera exprés a la presidenta Dina Boluarte