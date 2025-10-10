Israel aprobó el plan de alto el fuego en Gaza: ¿Qué sabemos hasta el momento?

El viernes por la mañana, aviones de guerra israelíes lanzaron intensos ataques aéreos contra la ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza, y testigos presenciales describieron ataques aéreos y bombardeos de artillería en la Ciudad de Gaza.

El Gobierno de Israel aprobó el plan de alto al fuego negociado por Estados Unidos que conducirá a la liberación de todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza.

Pero no está claro si el primer ministro Benjamin Netanyahu ha ordenado a las fuerzas que detengan los combates.

Al menos 37 personas murieron en el enclave el mismo día en que Israel aceptó el plan que los líderes mundiales esperan que ponga fin al derramamiento de sangre.

Esto es lo que sabemos: