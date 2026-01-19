Mundo incendios forestales

Gobierno venezolano solidariza con Chile por los incendios y llama a la “cooperación regional”

Por CNN Chile

19.01.2026 / 16:54

El Ejecutivo chavista también manifestó sus "más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas" y deseó "una pronta recuperación a las personas heridas".

(EFE/CNN Chile) – Este lunes, el Gobierno de Venezuela se solidarizó con Chile debido a “la grave emergencia provocada por los incendios forestales” que azotan regiones del centro-sur de ese país e hizo un llamado a la cooperación regional.

En un comunicado, el Ejecutivo chavista expresó sus “más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas” y deseó “una pronta recuperación a las personas heridas”.

“La magnitud de estos incendios evidencia una situación de calamidad que convoca a la cooperación y a la unidad regional“, señaló.

Asimismo, la nación caribeña reafirmó “sus lazos de hermandad con el pueblo de Chile, convencida de que la unidad” de América “es fundamental para enfrentar las adversidades derivadas de los fenómenos climáticos“.

Los incendios han dejado un saldo de 19 fallecidos, 1.533 personas damnificadas, 325 viviendas destruidas confirmadas y 1.140 viviendas en evaluación, según la información dada por las autoridades.

Los incendios, cuyo origen está en investigación entre sospechas de que fueron provocados, ya consumieron más de 20.000 hectáreas y causado más de 15.000 damnificados.

