PDG detalla puntos que “inclinaron la balanza” del partido a apoyar la reforma tributaria del Gobierno: “Hubo un compromiso a escuchar”

En entrevista con CNN Chile Radio, el presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Vattuone, profundizó en los alcances del acuerdo con el Ejecutivo que asegura 13 votos para la tramitación de la ley de reconstrucción.

En un momento determinante para la agenda legislativa nacional, el Partido de la Gente (PDG) anunció su respaldo a la idea de legislar el proyecto de ley de reconstrucción presentado por el Ejecutivo.

Rodrigo Vattuone, presidente de la colectividad, confirmó que tras una serie de conversaciones con secretarios de Estado, la bancada de 13 diputados votará a favor de iniciar la discusión formal, priorizando la creación de puentes de diálogo que permitan incluir las demandas de la clase media.

¿Qué destrabó la negociación entre el PDG y el Gobierno?

Para Vattuone, el cambio de postura no fue fortuito, sino el resultado de un cambio en la disposición del Ejecutivo hacia las fuerzas no alineadas. “Lo que inclinó la balanza es el compromiso de escuchar primero del Gobierno. Si no se escucha, por supuesto, tú te sientes marginado. Se estableció este puente que nosotros queríamos de comunicación y que nos escucharan nuestras propuestas”, explicó en CNN Chile Radio.

El dirigente detalló que la colectividad ha trabajado en una batería de proyectos desde finales del año pasado, y que la apertura de ministros y autoridades para almorzar y reunirse con la bancada fue clave para deponer la resistencia inicial. En ese contexto, destacó que el acuerdo no es un cheque en blanco, sino el inicio de una tramitación donde esperan que se cumplan compromisos específicos, como la rebaja de impuestos a medicamentos y la protección de las Pymes.

¿Cómo se define la identidad del PDG en la actual crisis política?

Ante las críticas de sectores de la oposición que advierten un posible desgaste del capital político del partido por su cercanía con el Ejecutivo en esta votación, Vattuone fue enfático en defender la autonomía de la tienda. “Nosotros no somos una bancada, lo hemos dicho siempre, que esté en la línea de la izquierda o de la derecha o de una oposición; somos proposición. Ese es nuestro objetivo“, sostuvo el timonel.

En esa línea, descartó que el apoyo a un proyecto gubernamental signifique una pérdida de identidad, respondiendo indirectamente a figuras como el diputado Raúl Soto (PPD). “Nosotros estamos en un centro político. Vamos a colaborar si el proyecto es bueno para Chile, sea de un lado o sea del otro lado. Tenemos que avanzar para dejar atrás la pelea chica y la descalificación”, agregó el dirigente, reforzando la idea del PDG como una fuerza bisagra capaz de destrabar reformas estructurales.

Finalmente, Vattuone resaltó la influencia técnica y política de Franco Parisi en el proceso de negociación, señalando que el líder del partido se mantiene en contacto permanente como asesor económico de la bancada. El presidente del PDG concluyó que la prioridad del partido será “unir puentes” y trabajar en políticas de largo plazo en materia de seguridad y crecimiento, manteniendo una postura “expectante y vigilante” durante el detalle de la discusión en las comisiones de Hacienda y Medio Ambiente.