Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre atletas transgénero: ¿En qué consiste?

(CNN) – La Corte Suprema emitió este martes decisiones en algunos de los casos más importantes del último día de su período de sesiones: ciudadanía por nacimiento, atletas transgénero y financiamiento de campañas.

En un importante revés para el presidente Donald Trump, la Corte ratificó la ciudadanía por nacimiento y anuló el decreto que impulsaba esa medida, una pieza clave de su agenda que, desde el inicio, enfrentó serias dudas sobre su legalidad.

El máximo tribunal también resolvió que los estados pueden prohibir que estudiantes transgénero compitan en equipos deportivos femeninos. La decisión llega en medio de una reacción política y legal contra las personas transgénero en estados conservadores. Trump celebró el fallo como una “GRAN VICTORIA”.

El presidente también elogió la decisión de la Corte de eliminar un límite al gasto de campaña vigente desde la era de Watergate para los partidos políticos que coordinan gastos con sus candidatos.

Atletas transgénero:

La Corte falló por 6 votos contra 3, siguiendo líneas ideológicas, sobre la constitucionalidad de las prohibiciones estatales. Sin embargo, los jueces liberales coincidieron con la mayoría en una cuestión distinta: que el Título IX no impide ese tipo de prohibiciones.

En la opinión mayoritaria, el juez Brett Kavanaugh s ubrayó que todos los estudiantes involucrados deben ser tratados con respeto.

ubrayó que todos los estudiantes involucrados deben ser tratados con respeto. La decisión implica que probablemente seguirán vigentes leyes similares a las de Virginia Occidental e Idaho, aprobadas en más de la mitad de los estados del país.

Los tres jueces liberales discreparon parcialmente del fallo. En una dura opinión disidente, Sonia Sotomayor sostuvo que la mayoría se equivocó al concluir que los estudiantes transgénero no pueden presentar impugnaciones constitucionales contra esas prohibiciones estatales.

sostuvo que la mayoría se equivocó al concluir que los estudiantes transgénero no pueden presentar impugnaciones constitucionales contra esas prohibiciones estatales. Los jueces liberales coincidieron con la mayoría en que una ley federal que prohíbe la discriminación por sexo en escuelas que reciben fondos federales no impide ese tipo de prohibiciones.

El fallo representa una importante derrota para el movimiento LGBTQ ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora. Llega un año después de que el tribunal permitiera a los estados prohibir la atención médica para menores transgénero, incluidos los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal.

¿Cuántos atletas transgénero podrían verse afectados por el fallo de hoy?

La falta de datos confiables sobre cuán común es la participación de atletas transgénero complica el debate, tanto en deportes juveniles recreativos como en competencias internacionales de alto nivel. Esto ha llevado a grupos defensores de ambas posturas a presentar estimaciones amplias y, a menudo, contradictorias.

Sin embargo, en los ámbitos más competitivos, las cifras indican que las personas transgénero representan una fracción muy pequeña de los atletas participantes y rara vez obtienen los principales premios.

Desde que el Comité Olímpico Internacional comenzó a permitir que atletas transgénero y no binarios compitieran abiertamente en 2003, menos de una docena han clasificado. La mayoría ha competido en el equipo correspondiente al género que se les asignó al nacer y ha optado por no someterse a terapia hormonal para poder clasificarse.

Solo una mujer transgénero abiertamente identificada como tal, la halterista neozelandesa Laurel Hubbard, ha clasificado a los Juegos Olímpicos, y no logró completar ningún levantamiento.

En el deporte universitario de EE.UU., las principales ligas que tienen prohibiciones sobre la participación de atletas transgénero han tenido dificultades para cuantificar cuántos son.

El presidente de la NCAA, Charlie Baker, declaró ante el Senado en 2004 que tenía conocimiento de “menos de 10” atletas transgénero compitiendo en la liga, una cifra que equivale a menos del 0,002 % de sus atletas. Y cuando la NAIA, una asociación universitaria más pequeña, prohibió efectivamente el año pasado que mujeres transgénero participaran en la mayoría de sus categorías, un portavoz dijo a The Washington Post que la organización no registra si hay atletas transgénero en sus equipos.

En los grupos de menor edad, el Williams Institute, un centro de estudios de la Facultad de Derecho de UCLA, estima que hasta 122.000 jóvenes transgénero de entre 13 y 17 años podrían participar en deportes de secundaria. Sin embargo, no está claro cuántos compiten en equipos que coinciden con su identidad de género, ya que presumiblemente muchos viven en estados donde existen prohibiciones.

Con información de Elizabeth Wolfe.