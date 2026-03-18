Exjefe de contraterrorismo de EE.UU. dice que no había “ninguna información de inteligencia” sobre un “gran ataque sorpresa” de Irán

El exjefe de contraterrorismo del gobierno de Donald Trump, Joe Kent, tras un día de haber renunciado a su cargo, se refirió al conflicto en Medio Oriente y sostuvo que “no había ninguna información de inteligencia que dijera: ‘oye, el día que fuera, el 1 de marzo, los iraníes van a lanzar este gran ataque sorpresa’”.

(CNN) – El exjefe de contraterrorismo del Gobierno de Trump, Joe Kent, dijo en una entrevista el miércoles, apenas un día después de renunciar a su cargo, que no había “ninguna información de inteligencia” de que Irán fuera a lanzar un “gran ataque sorpresa” similar al 11-S o a Pearl Harbor.

“No había ninguna información de inteligencia que dijera: oye, el día que fuera, el 1 de marzo, los iraníes van a lanzar este gran ataque sorpresa, van a hacer algo como un 11-S, Pearl Harbor, etc. Van a atacar una de nuestras bases. No había nada de esa información de inteligencia”, dijo Kent en una entrevista con el ex presentador de Fox News y el influyente podcaster conservador Tucker Carlson.

“De nuevo, volviendo a lo que sabemos sobre los iraníes. Son muy, muy deliberados con la escalada”, dijo Kent.

Kent anunció el martes que renunciaba al Gobierno debido a desacuerdos sobre la guerra con Irán.

La Casa Blanca ha citado repetidamente una “amenaza nuclear inminente” planteada por Irán como un motivo para lanzar ataques contra el país.

Kent dice que el fallecido líder supremo Ali Jamenei estaba moderando el programa nuclear de Irán

El exjefe de contraterrorismo del Gobierno de Trump, Joe Kent, dijo que el difunto líder supremo iraní Ali Jamenei había estado moderando el programa nuclear del país antes de su muerte.

“No soy fan del exlíder supremo, ya sabes, Ali Jamenei; sin embargo, él estaba moderando su programa nuclear. Estaba impidiendo que obtuvieran un arma nuclear”, le dijo Kent al ex presentador de Fox News e influyente podcaster conservador Tucker Carlson en su primera entrevista desde su renuncia.

“Si lo sacas, si lo matas agresivamente, la gente se va a unir en torno a ese régimen”, añadió Kent.

Cuestionado por Carlson sobre si Irán estaba al borde de conseguir un arma nuclear, Kent respondió: “No, no lo estaban”, antes de añadir que la estrategia de Irán era “no abandonar por completo el programa nuclear”.

Jamenei, que gobernó Irán con mano de hierro como su líder supremo durante casi cuatro décadas, murió el mes pasado en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Con información de Por Aleena Fayaz.