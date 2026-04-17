El precio de los tomates en Estados Unidos se ha disparado: Estas son las principales razones

Las explotaciones agrícolas de Florida y México —ambos productores clave de tomates para Estados Unidos— se vieron duramente afectadas por condiciones meteorológicas extraordinarias durante lo que debería haber sido su temporada alta de producción.

(CNN En Español – CNN Chile) — Mike Armata lleva un mes viendo tomates de aspecto poco atractivo.

Sí son aptos para el consumo, pero no lucen tan bien como de costumbre. Su mayor problema, sin embargo, es que resultan muy costosos. Pero en el mercado actual debe conformarse con lo que pueda conseguir.

“Hay escasez por todas partes. Representa un gran desembolso inicial para nosotros, una apuesta a ciegas de que la gente realmente comprará estos productos a estos precios. Da miedo”, comentó Armata, quien se desempeña como comprador de productos frescos para la empresa familiar E. Armata, que suministra tomates a cientos de negocios en el noreste del país.

La demanda estacional de tomates está comenzando a repuntar en Estados Unidos, a medida que el clima cálido invita a consumir más hamburguesas, salsas, ensaladas y kétchup en los perritos calientes. No obstante, una intensa ola de frío durante el pico de la temporada tomatera en Florida —sumada a las condiciones climáticas húmedas durante la temporada de cultivo en México— ha reducido el volumen de la cosecha este año. Armata señaló que apenas está recibiendo una octava parte de su suministro habitual procedente de México, California, Florida y la República Dominicana.

Mientras tanto, los precios han experimentado un aumento notable. El precio de los tomates subió un 15,3 % tan solo en el mes de marzo y acumula un alza del 22,6 % en comparación con la misma fecha del año anterior, según datos del Índice de Precios al Consumidor. El arancel del 17 % aplicado a los tomates provenientes de México, sumado al encarecimiento del diésel a consecuencia del conflicto con Irán, ha creado la combinación perfecta para disparar el precio de los tomates a niveles exorbitantes.

Armata comentó que hace un mes pagaba US$ 25 por una caja de 11 kilos de tomates. Hoy, paga el triple.

Añadió que, para que E. Armata obtenga una pequeña ganancia, los clientes tendrían que pagar al menos US$ 80 por una caja de 11 kilos de tomates.

El aumento de precio también se está reflejando en los consumidores. En el supermercado, los tomates se venden a unos US$ 2,25 la libra, el precio más alto en ocho años. Esto representa un aumento del 18,6 % con respecto a febrero, cuando los consumidores pagaban cerca de US$ 1,90, según David Branch, gerente del sector en el Instituto Agroalimentario de Wells Fargo.

“Los tomates se encuentran entre las verduras más caras que los estadounidenses ven actualmente en el supermercado. Hasta que se reanuden las cosechas, los tomates seguirán siendo uno de los principales factores que impulsan la inflación de los productos agrícolas esta primavera”, declaró Branch esta semana.

(Sabemos que muchos de ustedes, y los botánicos, consideran que el tomate es una fruta, pero los agricultores los llaman verduras porque así los clasifican la Aduana de Estados Unidos y la Oficina de Estadísticas Laborales).

El impacto del mal tiempo

Las explotaciones agrícolas de Florida y México —ambos productores clave de tomates para Estados Unidos— se vieron duramente afectadas por condiciones meteorológicas extraordinarias durante lo que debería haber sido su temporada alta de producción.

A mediados de enero, las temperaturas en la costa oeste de Florida descendieron hasta los 27 grados Fahrenheit (unos -3 °C). Tan solo cinco horas de temperaturas bajo cero bastan para arrasar los cultivos.

“Por primera vez en unos 15 años, sufrimos una helada severa en Florida”, declaró Bob Spencer, presidente de West Coast Tomato, en el condado de Manatee (Florida). Esta explotación de gestión familiar cuenta con unas 2.000 acres dedicados al cultivo de tomates. Spencer estima que la helada destruyó aproximadamente el 70 % de la producción total de la granja.

Sin embargo, Florida representa solo una pequeña parte del mercado del tomate. El 70 % de los tomates que se consumen en Estados Unidos provienen de México, donde las condiciones meteorológicas también fueron brutales, según la Federación de la Oficina Agrícola de Estados Unidos (AFBF).

“Tuvieron muchas lluvias y mucha niebla; las tomateras, en particular, no toleran bien los niveles extremadamente altos de humedad. Esto hace que la planta sea más susceptible a las enfermedades y la debilita frente a las plagas”, explicó Steven Bradley, presidente de Cox Farms, empresa dedicada al cultivo de hortalizas de hoja, de vid y otros productos agrícolas.

Actualmente, Cox Farms cultiva la mayor parte de sus tomates en invernaderos situados en Canadá para evitar los problemas derivados de las condiciones meteorológicas, según indicó Bradley.

Los productores de lechuga experimentaron un problema similar en febrero, durante la temporada alta de cultivo en California y Arizona, cuando el aumento de las temperaturas y la aparición de un virus fitófago arrasaron los cultivos, según la AFBF. Como consecuencia, los precios de la lechuga se dispararon un 12,2 % en febrero, antes de retroceder en marzo, según los datos del Índice de Precios al Consumidor.

Es posible que tanto los productores de tomates como los consumidores encuentren cierto alivio en breve. Spencer y otros agricultores de Florida sembraron una nueva cosecha de tomates apenas unos días después de la intensa helada de enero. Se espera que esos tomates estén listos para su distribución en las próximas dos semanas, lo cual debería aliviar parte de la presión generada por la escasez.

“Lo único que se espera es cubrir los costos”, comentó Spencer, añadiendo que, a pesar de los elevados precios en los supermercados, “no es que los productores de tomates se estén enriqueciendo con esta situación”.

El problema del diésel y los fertilizantes

Aunque el suministro comience a estabilizarse en las próximas semanas, el precio del diésel y de los fertilizantes sigue al alza. Spencer afirmó que West Coast Tomato prevé un aumento de entre el 10 % y el 15 % en los costos durante el otoño, impulsado por el encarecimiento del transporte, el petróleo y los fertilizantes.

El diésel —utilizado tanto para la maquinaria agrícola como para los envíos— ha experimentado un alza de más del 50 % desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero, según la AAA. El promedio nacional del precio del diésel se sitúa en US$ 5,61 por galón, de acuerdo con la AAA.

“Solo el costo del flete para traer el producto hasta aquí es astronómico”, señaló Armata. “Dado que el precio del combustible es tan elevado, no solo se trata de un artículo de alto costo, sino que ahora, además, tengo que hacérselo llegar a usted, y eso va a suponer un gasto adicional”.

El petróleo también se utiliza para la fabricación de los envases de plástico destinados a los tomates.

El precio de los fertilizantes se ha disparado en más de un 50 % desde finales de febrero, según datos de FactSet. Los componentes clave de los fertilizantes —tales como el gas natural, el amoníaco y la urea, todos ellos producidos en Medio Oriente— han visto interrumpido su suministro desde que estalló el conflicto. En una nueva encuesta publicada este martes, el 70 % de los agricultores consultados por la AFBF manifestaron que no pueden permitirse la compra de fertilizantes.

“Esta es la vida que hemos elegido. Sabemos que formamos parte de una industria en la que, por muy bien que se hagan las cosas en el cultivo de las cosechas, existe una enorme cantidad de factores que pueden tornarse adversos”, comentó Spencer.

“Y muchos de esos factores tienen que ver con la naturaleza”.