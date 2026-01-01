Ejército de EE.UU. destruye dos supuestas “narcolanchas” más en el Caribe, con un saldo de cinco muertos

El ataque, el segundo en dos días, forma parte de la campaña militar contra el narcotráfico que presiona al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

(EFE) – El Comando Sur de Estados Unidos anunció la destrucción de dos supuestas narcolanchas operadas por organizaciones terroristas designadas, en un bombardeo que dejó cinco personas muertas.

El ataque, ejecutado el 31 de diciembre, marca el segundo de su tipo en apenas dos días, en medio de la campaña estadounidense para combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Colombia y Venezuela.

Una escalada militar con objetivos políticos

El Ejército estadounidense confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico.

El metraje difundido muestra el momento del ataque. Esta acción se suma al bombardeo de tres lanchas el 30 de diciembre y a un despliegue militar sin precedentes en el Caribe sur, con el objetivo declarado de presionar al gobierno de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar un narcoestado.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han destruido casi 40 embarcaciones y matado a cerca de 110 personas en la región, en una escalada que incluye amenazas sobre el petróleo venezolano y un reciente ataque a un muelle en territorio de Venezuela.