Mundo Conflicto EEUU – Venezuela

Ejército de EE.UU. destruye dos supuestas “narcolanchas” más en el Caribe, con un saldo de cinco muertos

Por CNN Chile

01.01.2026 / 13:06

{alt}

El ataque, el segundo en dos días, forma parte de la campaña militar contra el narcotráfico que presiona al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

(EFE) – El Comando Sur de Estados Unidos anunció la destrucción de dos supuestas narcolanchas operadas por organizaciones terroristas designadas, en un bombardeo que dejó cinco personas muertas.

El ataque, ejecutado el 31 de diciembre, marca el segundo de su tipo en apenas dos días, en medio de la campaña estadounidense para combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Colombia y Venezuela.

Una escalada militar con objetivos políticos

El Ejército estadounidense confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico.

El metraje difundido muestra el momento del ataque. Esta acción se suma al bombardeo de tres lanchas el 30 de diciembre y a un despliegue militar sin precedentes en el Caribe sur, con el objetivo declarado de presionar al gobierno de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar un narcoestado.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han destruido casi 40 embarcaciones y matado a cerca de 110 personas en la región, en una escalada que incluye amenazas sobre el petróleo venezolano y un reciente ataque a un muelle en territorio de Venezuela.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

Mundo Rusia acusa a Occidente de ataque con drones que deja más de 20 muertos en Jersón ocupado
DMC declara alerta por evento de altas temperaturas extremas en cuatro regiones del sur
Ejército de EE.UU. destruye dos supuestas "narcolanchas" más en el Caribe, con un saldo de cinco muertos
Tras agresión en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano: Joven de 20 años queda en riesgo vital
Los primeros bebés de 2026: Yael y Jonathan llegaron a la vida en Concepción a la medianoche
Tragedia en Año Nuevo: Cuatro niñas bolivianas mueren en trágico incendio en cité de Melipilla