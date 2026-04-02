Exseremi del Biobío asume como nuevo director nacional de la Junaeb

Fernando Peña, militante del Partido Republicano y excolaborador del gobierno de Sebastián Piñera, liderará el servicio de ayuda escolar. Anunció que sus ejes serán modernización, calidad y mayor control del gasto.

El administrador público y magíster en Filosofía Aplicada, Fernando Peña, asumió como director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

El nuevo titular, militante del Partido Republicano, se desempeñó como seremi de Educación en la región del Biobío durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera, y fue candidato a gobernador regional en 2024 y a diputado en 2025.

Trayectoria y desafíos del nuevo director

Peña también integró el Consejo de Evaluación del nuevo sistema de educación pública (SLEP) y trabajó por más de 10 años en la fundación Desafío Levantemos Chile. Tras su nombramiento, señaló que la Junaeb “ayuda directamente a los alumnos más vulnerables” y enumeró sus prioridades: “Tenemos desafíos en materia de modernización, de calidad del servicio y de mayor control del gasto que se realiza”.

Según reportó Radio Bíobio, el nuevo director reemplaza en el cargo a Camila Rubio, quien lideró el servicio durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.