Gobierno confirma que Galvino Aplablaza está profugo de la justicia | CNN Prime

Conduce: Ivo Goic.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Ivo Goic, revisamos las principales noticias de la jornada:

Un informe de la Dirección de Presupuesto (Dipres) reveló que el gobierno anterior dejó US$3.617 millones en la caja fiscal.

en la caja fiscal. La Corte Suprema confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para la exministra Ángela Vivanco.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán pidió un alto al fuego.

El Imacec de febrero cae a 0,3% en comparación con el mismo mes del año anterior.

en comparación con el mismo mes del año anterior. La misión de Artemis II de la NASA despegó con éxito desde Cabo Cañaveral.

de la NASA despegó con éxito desde Cabo Cañaveral. La Contraloría General de la República (CGR) pidió un informe al Ministerio de Seguridad Pública para explicar la salida de la exprefecta general de la Policía de Investigaciones (PDI).

En Entrevista Prime, Mónica Rincón conversó con el exdiputado del partido de la Democracia Cristiana (DC) y una de las figuras más relevantes, Eric Aedo, respecto a su integración a la municipalidad de Santiago bajo la alcaldía de Mario Desbordes.