VIDEO RELACIONADO – ¿Qué hemos aprendido del COVID-19? ( 02:51)

Los expertos en salud han advertido durante mucho tiempo sobre un segundo peak de COVID-19, y ahora un aumento en los casos ha empujado a Arizona a decirles a sus hospitales que activen planes de emergencia.

Arizona es uno de los 19 estados con la tendencia de nuevos casos de coronavirus aún en aumento. Mientras que 24 tienden a la baja, las tendencias de siete estados se mantienen estables. A nivel nacional, más de 1,9 millones de personas han sido infectadas por el virus y más de 112.000 han muerto, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

En su apogeo, las camas de la unidad de cuidados intensivos de Arizona tenían un 78% de uso. Hasta el lunes, el 76% estaban ocupadas. La directora de servicios de salud de Arizona, la Dra. Cara Christ, pidió que los hospitales “sean juiciosos” en cirugías electivas para garantizar la capacidad de camas.

“Sabemos que el COVID-19 todavía está en nuestra comunidad y esperamos ver un aumento en los casos”, tuiteó el martes por la noche el Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

Lee también: Investigación de Harvard dice que el coronavirus podría haber comenzado a circular en agosto de 2019

La capacidad de camas y recursos médicos estaba entre las principales preocupaciones en el tratamiento de la pandemia de coronavirus cuando la nación alcanzó su punto máximo. Los expertos en salud dicen que no se trata de si ocurrirá, sino de cuándo el país verá otro aumento en los casos que podrían abrumar a los sistemas de salud una vez más.

Muchos estados han aflojado las restricciones que se implementaron a partir de marzo para frenar la propagación del virus. Pero sin la vacuna y más personas congregándose en lugares públicos y las protestas nacionales, los expertos en salud advierten que las altas tasas de casos vistos en la primavera pueden volver.

Preocupaciones en todo el país

Los temores de otro peak en los casos se extienden por todo Estados Unidos.

Carolina del Norte recientemente rompió el récord de la cantidad de personas hospitalizadas con coronavirus, según la Asociación de Salud de Carolina del Norte. Las hospitalizaciones reportadas están en 774.

Aunque queda amplia capacidad en los hospitales, el estado está preocupado por las tendencias en las hospitalizaciones que aumentaron cuando las restricciones se relajaron por primera vez y luego nuevamente después del fin de semana del Día de los Caídos, dijo la agencia.

Y los estados que fueron golpeados por la pandemia anteriormente siguen siendo cautelosos.

Lee también: Corte Suprema obliga al gobierno de Bolsonaro a informar datos consolidados del COVID-19

Con 375 nuevos casos positivos y 91 muertes relacionadas con coronavirus informadas el martes, los números de Nueva Jersey están mejorando. Pero el estado aún no cree que esté fuera de peligro, dijo el gobernador, Phil Murphy, en una conferencia de prensa.

Y Los Ángeles está alentando a los residentes que han asistido a las protestas por la muerte de George Floyd a que vigilen los síntomas, por temor a que las grandes reuniones puedan proporcionar la posibilidad de que el virus se propague.

“Podrías haber tenido exposición y no se obtendrá a través de un sistema de rastreo de contactos. Nadie sabe que estuviste allí, nadie tiene tu nombre”, dijo la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, durante una conferencia de prensa el lunes.

Barreras para el tratamiento y las vacunas

Mientras los estados implementan medidas para manejar la pandemia, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Dr. Anthony Fauci, dijo que el camino hacia la intervención médica es largo.

Proporcionar miles de millones de dosis de vacunas potenciales a todos los que las necesiten en todo el mundo requerirá el trabajo de investigadores de todo el mundo, dijo en una entrevista grabada con la presidenta y directora ejecutiva de la Organización de Innovación en Biotecnología, la Dra. Michelle McMurry-Heath.

Y aunque los expertos en enfermedades de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) esperan que haya varias vacunas contra el coronavirus en el futuro, la cantidad de personas que no lo aprovecharán pone en riesgo la inmunidad colectiva, dijo el Dr. Peter Marks, director de los Centros de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA.

“Recuerda que el 30% o el 40% de la población no tomará esta vacuna, incluso si la efectividad de la vacuna es del 70 u 80%. No estaremos en condiciones de tener inmunidad colectiva”, dijo.

Y mientras las investigaciones se apresuran hacia una vacuna, también se están realizando ensayos clínicos de tratamientos: 201 estaban en curso en marzo, según los Institutos Nacionales de Salud.

Lee también: Doctora de la OMS dice que “es muy raro” que pacientes asintomáticos de COVID-19 realmente contagien

Pero los investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins dijeron que la mayoría de ellos carecían de componentes científicos importantes. Aquellos incluyeron no tener grupos de control, que no reciben ningún tratamiento con el que comparar los resultados, inscribir a muy pocos participantes y no mantener a los voluntarios y a los médicos sin saber quién recibió o no el tratamiento, lo que se ha demostrado que sesga los resultados.

“Dada la urgencia de identificar evidencia definitiva sobre posibles tratamientos con COVID-19, este es un caso en el que desearíamos no tener que decir ‘se necesita más investigación’ debido a las deficiencias básicas del diseño de los ensayos y los ensayos pequeños”, según dijo en un comunicado de prensa el autor principal, Hemalkumar Mehta, profesor asistente de la Escuela de Salud Pública de Bloomberg.

Esa urgencia en los tratamientos se está intensificando a medida que el suministro actual de remdesivir del gobierno de EE.UU., el único medicamento que se sabe que funciona, se agotará a fines de este mes, dijo a CNN el Dr. Robert Kadlec, funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Y aunque la compañía que lo produce generará más, no está claro cuánto estará disponible durante el verano.

Pamela Kirkland, Shelby Lin Erdman, Stella Chan y Mirna Alsharif contribuyeron a este informe.