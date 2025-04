Dos cardenales se retiran del Cónclave para elegir al nuevo Papa tras muerte de Francisco

Antonio Cañizares y Vinko Puljić, debido a problemas de salud, han decidido no participar en el cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco, reduciendo el número de cardenales con derecho a voto.

Dos cardenales han decidido no participar en el cónclave que se celebrará para elegir al próximo Papa, tras el fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido el lunes 21 de abril.

Antonio Cañizares, cardenal arzobispo emérito de Valencia, ha renunciado a asistir por “motivos de salud”, según informaron fuentes del Obispado valenciano.

Asimismo, el cardenal Vinko Puljić, de Bosnia y Herzegovina, también se ha retirado del cónclave debido a su delicado estado de salud.

Con la ausencia de ambos, el número de cardenales con derecho a voto se reduce a 133, en lugar de los 135 inicialmente previstos. Para la elección del nuevo Pontífice, será necesario alcanzar al menos 89 votos, es decir, dos tercios de los votos de los presentes.

El cardenal Cañizares tampoco participará en las congregaciones generales preparatorias del cónclave, lo que hace que su renuncia sea significativa en el proceso que determinará al sucesor de Francisco.

En entrevistas con Večernji List, Puljić explicó que, a pesar de su deseo de participar, su salud no le permite asistir a un tercer cónclave.

“Los médicos me han desaconsejado viajar a Roma, y no creo que pueda resistir físicamente. No iré, salvo que el Vaticano me lo solicite expresamente. He aprendido a escuchar a mi cuerpo“, afirmó Puljić, quien, al igual que Cañizares, no tomará parte en las exequias del Papa ni en las votaciones para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica.

El cónclave está previsto para la primera quincena de mayo, y se espera que la ausencia de estos dos cardenales no altere significativamente el proceso, ya que la mayoría necesaria para elegir al Papa sigue siendo alcanzable con el número de participantes restantes.