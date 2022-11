(CNN) — Altos asesores del ex presidente Donald Trump han discutido que la tercera semana de noviembre podría ser ideal para lanzar su campaña presidencial de 2024, siempre y cuando los republicanos tengan un buen desempeño en las elecciones intermedias, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto a CNN.

Dos fuentes dijeron que el equipo de Trump ha discutido específicamente el 14 de noviembre como una posible fecha de anuncio, que llegaría en medio de un viaje al extranjero a Asia que el presidente Joe Biden tiene programado desde hace tiempo.

Es poco probable que Trump haga el anuncio antes de ese lunes, incluso si el Partido Republicano supera las expectativas en la noche electoral, para evitar eclipsar la boda de su hija Tiffany el 12 de noviembre en Mar-a-Lago y porque no quiere compartir un ciclo de noticias con los resultados de las elecciones intermedias, dijeron las fuentes.

Estas fuentes también advirtieron que no se ha fijado ninguna fecha y que Trump podría retrasarla si el control del Senado sigue sin decidirse después de la jornada electoral o si los republicanos obtienen ganancias poco abrumadoras en sus elecciones a la Cámara de Representantes.

Aunque se ha debatido sobre el lugar en el que Trump debería lanzar su próxima candidatura a la Casa Blanca, una persona familiarizada con el asunto dijo que su equipo aún no ha tomado una decisión sobre el lugar de celebración y que todavía está pensando en la posibilidad de hacer un anuncio cerca de casa, en Palm Beach, Florida, donde tiene la sede de su operación política desde que dejó Washington, o en una zona de batalla del llamado Cinturán de Óxido, como Ohio o Pensilvania.

En una declaración a CNN, Taylor Budowich, un portavoz de Trump, declinó comentar “sobre las interminables especulaciones y rumores”.

El ex presidente lleva mucho tiempo mirando el periodo posterior a las elecciones intermedias, antes de Acción de Gracias, como una ventana de oportunidad para lanzar su próximo acto político.

Como reportó previamente CNN, Trump espera que el Partido Republicano obtenga ganancias significativas en la noche de las elecciones y quiere capitalizar el impulso que salga del martes si su predicción se mantiene, especialmente si los candidatos que él ha elegido para el Senado se imponen en las contiendas clave en Ohio, Pensilvania, Arizona, Ohio y Georgia. Trump también ha expresado su interés en anunciar su candidatura antes de fin de año para poner sobre aviso a sus rivales potenciales para la contienda de 2024.

Uno de ellos, el exvicepresidente Mike Pence, publicará el 15 de noviembre un libro sobre su etapa en el cargo y recientemente dijo que “podría haber otra persona a la que preferiría más” como próximo candidato presidencial republicano, alimentando las especulaciones de que pretende desafiar a su antiguo jefe.

En un mitin este jueves en Iowa, Trump dijo al público que “se preparara” para su regreso a la campaña presidencial, señalando que “muy, muy, muy probablemente lo haría de nuevo”, en referencia a la candidatura a la Casa Blanca.

Fue su último intento de poner a los republicanos sobre aviso sin anunciar directamente una tercera campaña antes del día de las elecciones, algo que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y otros republicanos de alto nivel habían animado previamente a Trump a abstenerse de hacer.

“Le doy una tonelada de crédito por no anunciar este año (y) por no interponerse en el camino de los candidatos de las elecciones intermedias. Me alegro de que no lo haya hecho. Ese fue ciertamente mi consejo desde el principio“, dijo la ex consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway a los periodistas en un evento este jueves por la mañana.

La noticia del posible anuncio de Trump el 14 de noviembre fue reportada por primera vez por Axios.

Un anuncio de Trump a finales de este mes se produciría mientras continúa navegando por varias investigaciones de alto perfil que podrían volver a calentarse después del día de las elecciones, cuando el Departamento de Justicia termine su tradicional período de silencio previo al día de las elecciones y podría comenzar a anunciar acusaciones de asociados de Trump que estuvieron involucrados en los esfuerzos para anular las elecciones de 2020.

El expresidente sigue siendo investigado por llevar documentos clasificados del Gobierno a Mar-a-Lago al final de su presidencia y recientemente fue citado por la comisión selecta de la Cámara de Representantes por su testimonio y documentos relacionados con el ataque del 6 de enero en el Capitolio. Mientras tanto, Trump también se enfrenta a una investigación en curso por parte de los fiscales del condado de Fulton sobre sus intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

Funcionarios del Departamento de Justicia han discutido si una candidatura de Trump crearía la necesidad de un fiscal especial para supervisar dos investigaciones federales en expansión relacionadas con el ex presidente, afirmaron fuentes familiarizadas con el asunto a CNN.