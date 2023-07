El piloto neerlandés Dilano Van’t Hoff perdió la vida este sábado en medio de una carrera de la Fórmula Regional European Championship en el circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica.

Van’t Hoff, que tenía una prometedora carrera con tan solo 18 años, ya había sido campeón del Campeonato de España de F4 y subcampeón del Campeonato de EAU de F4 en 2021.

Según información preliminar, las condiciones climáticas, una pista extremadamente mojada y la reducida visibilidad debido al espray, jugaron un papel importante en el accidente que tuvo lugar en el punto más rápido del circuito y que resultó con la trágica muerte del joven piloto neerlandés.

Por otro lado, el equipo de MP Motosport, donde Van’t Hoff competía, expresó sus condolencias a la familia del competidor: “Estamos devastados por la pérdida de uno de nuestros talentos holandeses más brillantes, que aportó tanta energía a nuestro equipo durante los años que corrió con nosotros”.

“Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Dilano y sus seres queridos, y los apoyamos por completo a ellos y a los miembros de nuestro equipo que han perdido no solo a un conductor, sino también a un amigo”, escribieron en Twitter.

Team statement

Spa-Francorchamps, 1 July 2023

MP Motorsport is deeply saddened to confirm that our driver, Dilano van ’t Hoff has passed away as a result of a crash during the second race of the Formula Regional European Championship by Alpine at Spa Francorchamps. pic.twitter.com/IWvS0fY1bs

— MP Motorsport (@OfficialMPteam) July 1, 2023