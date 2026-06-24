Provoste insiste en falta de diálogo por megareforma: “Ya no es solo con la oposición, sino incluso con sus socios que le permitieron llegar a gobernar”

La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, reiteró sus críticas por la “falta de diálogo” del Gobierno en la discusión de la megarreforma, pero aseguró que esta distancia se da tanto con la oposición como con los partidos oficialistas.

En conversación con Hoy es Noticia, la parlamentaria abordó el intento de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), por extender el debate del Plan de Reconstrucción Nacional.

“La presidenta del Senado hizo un esfuerzo que además refleja la falta de diálogo del gobierno y esta ya no es solo con la oposición, sino incluso con sus socios con los que les ha permitido llegar a gobernar”, criticó.

#HoyEsNoticiaCNN | Yasna Provoste, senadora DC, por discusión de megarreforma: “La presidenta del Senado hizo un esfuerzo que refleja la falta de diálogo del gobierno. Esta falta de diálogo ya no es solo con la oposición, también es con sus socios, quienes le permitieron llegar a… pic.twitter.com/2hS6rNxssk — CNN Chile (@CNNChile) June 24, 2026

Añadió que, pese a que Núñez es militante de Renovación Nacional e integrante de la coalición oficialista, “ha recibido un rechazo absoluto a su propuesta de parte del Gobierno y esto da cuenta (…) de que a ellos les basta ganar por uno o dos votos”.

En esa línea, enfatizó que “lo único que hace una situación como esa es que se instale la incerteza, cuánto tiempo va a durar esta reforma porque solo es posible aprobarla por las mayorías circunstanciales que tiene hoy el oficialismo en el Senado”.

Para Provoste es esencial que el proyecto impulsado por el Gobierno se apruebe con un acuerdo amplio en el Senado, de forma que se mantenga en el tiempo.

La legisladora ejemplificó esto con la votación del Royalty Minero: “Nadie pensaría en modificar el Royalty porque fue un acuerdo muy amplio, que traspasó más allá del gobierno de turno en ese momento y, por lo tanto, hoy nadie, ni siquiera la propia industria, estaría en disposición de poder remover toda esa iniciativa”.