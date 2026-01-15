“Delcy Rodríguez es parte del régimen”, asegura Machado tras su reunión con Trump

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este jueves que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “es parte del régimen”, luego de sostener una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Fue en dicha instancia que María Corina Machado dirigió unas palabras a Delcy Rodríguez: “Si hay algo que este régimen ha sabido hacer con eficiencia en el pasado, ha sido ganar tiempo y aprovecharse de los esfuerzos realizados de buena fe. Delcy Rodríguez es parte del régimen“.

“No hay manera de que un país donde el 86 % de la población vive en pobreza pueda atraer inversión real”, dijo Machado tras su reunión con Trump.

Las declaraciones de la líder de la oposición venezolana no siguieron las de el mandatario estadounidense, quien el pasado 14 de enero, tildó a Delcy Rodríguez como una “persona fantástica“.

En tanto, desde la Casa Blanca afirmaron este jueves que la valoración del presidente de EE.UU. sobre Machado —de que no tenía el “respeto” necesario para liderar— no ha cambiado.

Con información de Uriel Blanco.