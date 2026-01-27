Mundo Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia desbloqueo de activos venezolanos en EE.UU. tras diálogo con Trump

Por CNN Chile

27.01.2026 / 20:50

La mandataria también informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

(EFE) – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes el desbloqueo de activos de su país en Estados Unidos como resultado de los diálogos con el Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

