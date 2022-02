(CNN) – Una gran columna de vehículos blindados rusos pasó el sábado junto al corresponsal de CNN Frederik Pleitgen y se dirigió hacia el territorio ucraniano y la ciudad de Kharkiv.

“Esto es algo que hemos visto a lo largo de todo el día, que más de este equipo pesado se ha estado moviendo hacia la línea del frente“, informó desde cerca de Belgorod, Rusia.

“Ver a los rusos mover a muchos de ellos en una columna hacia la línea del frente es ciertamente algo que, al menos para nosotros en este momento, es notable“, dijo.

CNN correspondent @fpleitgenCNN spots a large Russian tank movement heading towards Ukraine. Follow CNN's live coverage of the Russian invasion here: https://t.co/HfiLGzZfWn pic.twitter.com/0gzklG0eJ1

— CNN (@CNN) February 26, 2022