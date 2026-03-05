Irán e Israel lanzan nuevos ataques: Conflicto en Medio Oriente se extiende y entra en su sexto día

Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán, mientras que dicho país lanzó tres oleadas de misiles hacia Israel durante la noche.

(CNN) – Al entrar en su sexto día, el último conflicto en Medio Oriente continúa ampliándose, con explosiones sacudiendo la capital iraní, Teherán, nuevamente esta mañana mientras Qatar dijo que estaba interceptando un nuevo ataque con misiles.

Durante la noche, Israel lanzó otra oleada de ataques contra Irán, además de atacar objetivos de Hezbolá en Beirut. Irán también lanzó tres oleadas de misiles hacia Israel durante la noche, según el ejército israelí.

Estas son las principales informaciones en el día 6 del conflicto.

Primer ataque iraní contra Azerbaiyán: Los ataques con drones iraníes hirieron a dos personas y dañaron el edificio de la terminal de un aeropuerto cerca de la frontera entre Irán y Azerbaiyán, dijeron las autoridades azeríes, los primeros ataques contra el país desde el comienzo del conflicto.

Irán ataca a grupos separatistas: El Ministerio de Inteligencia iraní afirma haber atacado a “grupos terroristas separatistas que pretendían entrar por las fronteras occidentales del país” con el apoyo de Estados Unidos. Se cree que el comunicado del ministerio, publicado por los medios estatales iraníes, se refería a los ataques de las fuerzas iraníes contra grupos kurdos con base en Irak.

Buque de guerra torpedeado: El ministro de Asuntos Exteriores de Irán calificó de “atrocidad” el mortífero ataque con torpedos estadounidenses contra un buque de guerra iraní, advirtiendo que Estados Unidos lamentará el ataque. Más de 80 personas murieron y varias siguen desaparecidas tras el hundimiento del IRIS Dena frente a las costas de Sri Lanka el miércoles.

Objetivos de EE.UU.: Altos funcionarios estadounidenses advirtieron el miércoles que Estados Unidos comenzará a atacar más profundamente en Irán y que la operación aún está en sus primeras etapas.

Interceptación turca: Los líderes militares iraníes afirman no haber disparado ningún misil hacia Turquía, según informaron medios estatales, después de que las defensas aéreas de la OTAN interceptaran lo que Turquía describió como un misil lanzado desde Irán el miércoles.

Se cree que esta es la primera vez que las fuerzas de la OTAN interceptan un misil iraní que se dirige hacia un país miembro desde el inicio del conflicto.

Mercados: Las acciones asiáticas se recuperaron el jueves tras las fuertes caídas del día anterior. Los índices bursátiles europeos subieron ligeramente al inicio de la jornada, y los futuros estadounidenses también anunciaron una apertura al alza.