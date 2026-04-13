Colombia recupera más de 170 piezas precolombinas que estaban en Chile

La colección fue entregada voluntariamente por la familia chilena Errázuriz Cox, que la mantuvo bajo custodia durante décadas.

(EFE) – Colombia recuperó 174 piezas arqueológicas de origen precolombino que estaban en Chile, con lo que supera el millar de bienes culturales repatriados en los últimos años, informó este lunes la Cancillería.

La colección, en su mayoría de la cultura Tumaco-La Tolita, fue entregada voluntariamente por la familia chilena Errázuriz Cox, que la mantuvo bajo custodia durante décadas, en un acto oficial celebrado en Santiago.

El material arqueológico incluye también objetos de San Agustín (sur), municipio conocido por su Parque Arqueológico, que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y de los tayrona, un grupo indígena que habitaba en los departamentos colombianos de Magdalena, La Guajira y Cesar, en el norte del país.

La ceremonia de entrega estuvo presidida por el embajador de Colombia en Chile, Sebastián Guanumen, y en ella participaron autoridades diplomáticas y culturales de ambos países, así como miembros de la familia donante.

Las piezas serán administradas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), encargado de su investigación, conservación y puesta en valor, y posteriormente se prevé su traslado al Museo Arqueológico de Tumaco-La Tolita, con el fin de reconectarlas con su territorio de origen.

Colombia acogió en septiembre pasado el Foro Internacional sobre Repatriación y Restitución de Bienes Culturales, en el que cobró relevancia la reclamación hecha en mayo de 2024 a España para la devolución del Tesoro Quimbaya, compuesto por 122 piezas precolombinas obsequiadas en 1893 al Gobierno español y que permanecen en el Museo de América de Madrid.

Además, en enero Colombia asumió la presidencia del Comité Intergubernamental de la Unesco para Fomentar el Retorno de Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en caso de Apropiación Ilícita (ICPRCP, por sus siglas en inglés), cuya misión es mediar en negociaciones bilaterales para el regreso de bienes culturales a sus países de origen.