Un muerto y 12 heridos deja pelea entre hinchas del Palmeiras y Cruzeiro

(EFE) – Una pelea entre decenas de aficionados radicales de Palmeiras y Cruzeiro, equipos de la primera división de la Liga brasileña de fútbol, dejó un muerto y una docena de heridos, informaron este domingo fuentes oficiales.

El incidente tuvo lugar durante la madrugada del domingo en una autopista a la altura del municipio de Mairiporã, en el interior del estado de São Paulo, según señaló la secretaría de Seguridad regional en una nota, que no informó de posibles detenidos.

Según la investigación preliminar, los hinchas del Cruzeiro “sufrieron una emboscada por parte de fanáticos ultras del Palmeiras“, de acuerdo con la información enviada a EFE.

Uno de los vehículos en los que viajaban fue incendiado y otro acabó con las ventanas rotas, según medios locales.

Los radicales del Palmeiras venían de presenciar el empate 2-2 contra el Fortaleza, en el Allianz Parque de São Paulo, mientras que los del Cruzeiro regresaban de Curitiba, donde su equipo cayó goleado, por 3-0, frente al Athletico Paranaense, en la 31ª jornada del Campeonato Brasileño.

La Policía Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer los motivos y las circunstancias de la pelea, acordonó el lugar de los hechos para realizar una pericia en busca de pruebas.

Hace unos diez días ocurrió un episodio similar, cuando ultras del Santos emboscaron y atacaron con piedras un autobús con hinchas del Athletico Paranaense en su camino hacia la ciudad de São Paulo.

Mancha Verde, the main ultra group of Palmeiras, set fire to the bus of Máfia Azul, the main ultra group of Cruzeiro, who were returning from Curitiba after last night’s game against Athletico.

Several Cruzeiro fans were injured, as they were brutally beaten and burned. pic.twitter.com/nqFyINGK59

— Football Report (@FootballReprt) October 27, 2024