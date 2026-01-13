Bill y Hillary Clinton se niegan a testificar en investigación del Congreso por el caso Epstein

El expresidente de Estados Unidos y la exsecretaria de Estado rechazaron comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y argumentaron, mediante una carta legal, que las citaciones “no son válidas ni exigibles”.

Bill y Hillary Clinton se negaron este martes a testificar en la investigación que lleva adelante la Cámara de Representantes de Estados Unidos en torno al caso de Jeffrey Epstein.

El exmandatario y la exsecretaria de Estado habían sido citados en agosto pasado para comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara. Sin embargo, horas antes de que venciera el plazo, ambos confirmaron que no asistirían al Capitolio para ser interrogados.

De acuerdo con The New York Times, el presidente del comité, James Comer, había advertido que podría declararlos en desacato en caso de no presentarse, un paso que suele anteceder a una eventual remisión del caso al Departamento de Justicia.

Según el citado medio, Comer, congresista republicano por Kentucky, ha intentado reorientar la investigación sobre los vínculos del expresidente Donald Trump con Epstein, poniendo el foco en figuras demócratas que en el pasado tuvieron algún tipo de relación con el financiero y con su expareja, Ghislaine Maxwell.

En lugar de comparecer, Bill y Hillary Clinton presentaron una carta legal de ocho páginas en la que sostienen que las citaciones “eran inválidas y legalmente inaplicables”. En el documento, señalaron además que ya habían entregado a Comer declaraciones juradas similares a las aceptadas en otros casos por el comité.

Asimismo, afirmaron que “no tienen conocimientos relevantes” para aportar a la investigación en curso, argumento con el que justificaron su decisión de no testificar ante el Congreso.