Archivos de Epstein: Foto en que aparece Trump parece haber sido removida de sitio web oficial

La imagen ya no se encuentra disponible en la "Biblioteca Epstein" que liberó el Departamento de Justicia estadounidense, levantando sospechas entre los congresistas demócratas.

(CNN) – Una imagen que contiene una fotografía del presidente Donald Trump parece haber sido eliminada de la “Biblioteca Epstein” del Departamento de Justicia.

La imagen mostraba un escritorio con varias fotos enmarcadas, así como un cajón abierto con fotos adicionales. Una parecía mostrar a Trump, a Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein, y a otros. La imagen es una de las pocas referencias a Trump en los documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia.

Hay una brecha en el sitio web de los archivos Epstein del Departamento de Justicia donde previamente se enlazaba la imagen que contiene a Trump. La imagen tenía el número “EFTA00000468”, pero a partir del sábado a las 14:45 h (hora del este), el sitio web salta del archivo “EFTA00000467” al “EFTA00000469”.

No está claro de inmediato por qué se eliminó la foto. CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia y la Casa Blanca para obtener comentarios.

Trump no ha sido acusado de ningún delito ni imputado de ningún delito en relación con Epstein.

Lee también: ¿Por qué gran parte de los archivos de Epstein está tachado?

Los demócratas del Congreso destacaron la aparente eliminación de la imagen el sábado.

“(Fiscal General Pam Bondi) ¿Es esto cierto? ¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el público estadounidense”, escribieron los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en una publicación en X.

El senador Chuck Schumer preguntó en X: “Y si están derribando esto, imagínense cuánto más están tratando de ocultar… Este podría ser uno de los mayores encubrimientos en la historia de Estados Unidos”.