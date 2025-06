Análisis: Las cosas más duras que Trump y Musk se dijeron el uno al otro

Lo que comenzó como una crítica por un proyecto de impuestos y gastos ha derivado en un distanciamiento y en críticas mutuas entre Elon Musk y Donald Trump. Estos son algunos hitos de la polémica entre ambas figuras.

(CNN) — Unos 10 minutos después de iniciar su reunión bilateral con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, finalmente fue consultado sobre el “elefante en el cuarto”: Elon Musk y sus duras críticas esta semana al proyecto de ley de la agenda de Trump.

“No ha dicho nada malo sobre mí”, dijo Trump. “Prefiero que me critique a mí que al proyecto de ley”.

Trump ciertamente obtuvo lo que quería. Al final de la reunión, él y Musk pasaron rápidamente de una diferencia legislativa a ataques personales. Musk respondió en tiempo real a los comentarios de Trump en su plataforma X, volviéndose cada vez más personal. Y Trump finalmente contraatacó con fuerza en su propia plataforma, Truth Social.

Era el tipo de enfrentamiento que muchos predijeron que llegaría tarde o temprano cuando estos dos poderosos, francos e impredecibles multimillonarios formaron su alianza de conveniencia el año pasado. Y ahora ha llegado de forma contundente.

El jueves por la tarde, Musk respondió a un usuario de X que lo eligió a él sobre Trump y pidió el juicio político del presidente diciendo simplemente: “Sí”.

Cada vez es más difícil imaginar que esta disputa se resuelva sin volverse aún más fea, considerando lo que se está diciendo.

Poco antes del evento en la Oficina Oval, Musk invocó específicamente los cambios de postura de Trump sobre la deuda nacional, citando tuits de hace años cuando Trump se presentaba como un defensor del control del gasto. (“¿Dónde está el hombre que escribió estas palabras?”, preguntó Musk. “¿Lo reemplazaron por un doble?”)

Pero Trump nunca ha sido particularmente susceptible con su coherencia retórica ni con su conservadurismo fiscal.

Y a medida que pasaban los minutos, las cosas se volvieron mucho más personales.

Aquí están los comentarios (hasta ahora) que realmente destacan y que, aparentemente, serán difíciles de superar.

Musk vinculó a Trump con Epstein

Musk realmente fue más allá, acusando a la administración Trump de ocultar información sobre el financiero caído en desgracia y pedófilo convicto Jeffrey Epstein porque involucra al propio Trump.

“Es hora de soltar la bomba de verdad: @realDonaldTrump está en los archivos Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos”, escribió Musk en X. “¡Que tengas un buen día, DJT!”

Luego añadió: “Marquen este post para el futuro. La verdad saldrá a la luz”.

Musk no detalló cómo habría tenido acceso a archivos no publicados. Y la inclusión del nombre de una persona en archivos relacionados con el caso no implica por sí sola que haya sido acusada de algún delito.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la afirmación de Musk como “un episodio lamentable”.

“Este es un episodio lamentable de Elon, quien está descontento con el Gran y Hermoso Proyecto de Ley porque no incluye las políticas que él quería. El presidente está enfocado en aprobar esta histórica legislación y en hacer grande a nuestro país de nuevo”, dijo en un comunicado a CNN.

La cercanía de Trump con Epstein en el pasado no es precisamente una novedad; ha sido fotografiado con Epstein. Pero la acusación de Musk —hecha sin aportar pruebas de su origen— alimenta la preocupación en algunos círculos de derecha sobre la falta de transparencia en torno a Epstein, quien murió por suicidio en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Después de que Trump hablara durante la campaña sobre la posibilidad de publicar más archivos gubernamentales sobre Epstein, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, publicó un primer lote de archivos en febrero que en su mayoría duplicaba información ya pública.

No está claro ni fundamentado exactamente a qué se refiere Musk. Pero es, sin duda, una acusación de alto calibre, considerando el tema.

Musk atacó la victoria electoral de Trump

El tema más sagrado para Trump: sus triunfos electorales.

Trump afirmó que habría ganado el crucial estado de Pensilvania incluso sin la ayuda de Musk. No obstante Musk, quien gastó cientos de millones de dólares e hizo campaña por Trump, respondió que, de hecho, él fue la razón por la que Trump ganó la presidencia.

“Sin mí, Trump habría perdido la elección, los demócratas controlarían la Cámara y los republicanos estarían 51-49 en el Senado”, dijo Musk.

Luego añadió en otra publicación: “Qué ingratitud”.

Hay pocos temas que Trump tome tan en serio como su reputación de ganador. Suele hablar de cómo sus respaldos ayudan a los republicanos y ha exagerado repetidamente el tamaño de sus victorias y su mandato.

Es claramente un punto sensible, y Musk no dudó en tocarlo.

Trump sugirió que Musk solo vela por sus propios intereses

Trump, como otros republicanos en los últimos días, insinuó que las críticas de Musk a su “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” no se deben realmente al gasto excesivo —como Musk ha dicho—, sino a uno de sus negocios personales: Tesla.

“Elon está molesto porque quitamos el mandato de (vehículos eléctricos) y… ya sabes, eso era mucho dinero para los automóviles eléctricos”, dijo Trump en la Oficina Oval.

“Solo tuvo un problema cuando se enteró de que yo iba a eliminar el mandato de los vehículos eléctricos”, añadió Trump.

Más tarde, Trump publicó en Truth Social que Musk “se volvió LOCO” por los cambios en los vehículos eléctricos.

Musk intentó dejar en evidencia a Trump, animando a los legisladores a mantener los recortes a los subsidios para vehículos eléctricos, pero reducir el gasto.

“Lo que sea”, dijo Musk. “Mantengan los recortes a los incentivos de EV/solar en el proyecto, aunque no toquen los subsidios al petróleo y gas (¡muy injusto!), pero eliminen la MONTAÑA de PORQUERÍA REPUGNANTE del proyecto”.

Musk señaló comentarios pasados en los que en realidad desalentó a los legisladores de aprobar créditos fiscales para vehículos eléctricos. También compartió un video en el que el propio Trump decía que Musk “nunca me ha pedido nada”.

No obstante, quizás lo más llamativo es que Musk promovió una publicación del principal crítico republicano del proyecto en la Cámara, el representante Thomas Massie de Kentucky.

“Algunos políticos entran en la política para enriquecerse”, dijo Massie. “Quizá por eso no pueden imaginar que alguien juzgue un proyecto de ley por lo que es bueno para el país y no para su bolsillo”.

Eso parece una crítica directa a Trump, quien ha mezclado sus negocios personales con su papel como presidente en más de una ocasión durante su segundo mandato.

La acusación de Trump sobre un cambio de postura de Musk

Hasta ahora, los comentarios de Trump han sido en gran medida insinuaciones sobre los motivos de Musk. Pero Musk claramente se ha sentido ofendido.

A pesar de que la Casa Blanca afirmó esta semana que ya conocía la oposición de Musk al paquete, Trump aseguró el jueves que en realidad estaba sorprendido.

“Estoy muy decepcionado, porque Elon conocía el funcionamiento interno de este proyecto de ley mejor que casi cualquiera aquí presente, mejor que ustedes”, dijo Trump en la Oficina Oval. “Lo sabía todo. No tenía ningún problema con él. De repente, tuvo un problema”.

“Pero conocía cada aspecto de este proyecto. Lo sabía mejor que casi cualquiera, y nunca tuvo un problema hasta justo después de irse”.

Musk respondió que la versión de Trump era “falsa”.

Escribió que “¡este proyecto de ley nunca me fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo!”

Musk se inclinó por la lucha de poder

Musk pareció dejar claro que esto, sin duda, se ha convertido en una lucha de poder.

Respondiendo a un usuario de X que señaló que los legisladores sienten presión para tomar partido, Musk argumentó a favor de que lo elijan a él.

“Oh, y un dato para reflexionar mientras consideran esta pregunta: Trump tiene 3,5 años más como presidente, pero yo estaré aquí por más de 40 años”, escribió Musk.

En otras palabras: piénsenlo bien. Tengo mucho dinero… y tiempo.

Trump sugiere cortar los contratos gubernamentales de Musk

Más tarde, Trump publicó en Truth Social que, si los legisladores realmente quieren ahorrar dinero, deberían “terminar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon”.

Cuando un usuario afirmó que la idea de Trump significaría, en la práctica, abandonar la Estación Espacial Internacional, Musk promovió la publicación y desafió a Trump: “Adelante, haz mi día”, escribió en X.

Después, Musk dijo que comenzaría a “desmantelar” una nave espacial clave

Abróchense los cinturones

Está por verse hacia dónde irá todo esto. Trump suele reconciliarse con sus aliados, incluso después de declaraciones muy duras.

Pero rara vez la otra figura es alguien tan poderoso y directo como Musk. Normalmente, la dinámica de poder hace que la otra parte sienta presión para ceder ante Trump.

Musk sugiere que está listo para esa lucha de poder. Si es así, abróchense los cinturones.

Análisis de Aaron Blake, CNN.