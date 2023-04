(CNN en Español) – El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes que no buscará su reelección en las elecciones generales que el país sudamericano celebrará en octubre.

El mandatario comunicó su decisión a través de un video de casi 8 minutos publicado en Twitter, en el que, además, recorrió lo que fueron sus cuatro años de gobierno.

¿Qué dijo?

“Desde que comencé a militar políticamente en los años 70, nunca antepuse una ambición personal a la necesidad del conjunto. Como militante peronista siempre supe que primero estaba la Patria, después el movimiento y, por último, los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades“, afirmó Fernández en el video.

Asimismo, dijo que “las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos representen en las próximas elecciones generales. Como presidente del Partido Justicialista, voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados para encarar este desafío puedan hacerlo“.

“Necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad”, continuó el mandatario.

¿Cuándo termina el mandado de Fernández?

Alberto Fernández, quien asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 2019, había sido anteriormente jefe de Gabinete del país entre 2003 y 2008, durante el gobierno de Néstor Kirchner y el primero de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de Argentina.

“El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que cumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas”, expresó también Fernández.

¿Quiénes serán candidatos en las elecciones?

La coalición gobernante, el Frente de Todos, aún no definió a sus precandidatos presidenciales, y ahora, tras el anuncio de Alberto Fernández de que no se postulará, la gran duda pasa por saber si Cristina Fernández de Kirchner será candidata. Si bien públicamente la exmandataria dijo que no lo sería, hay sectores dentro de su fuerza que buscan convencerla de que revea esa decisión.

En la principal fuerza opositora, en tanto, el expresidente Mauricio Macri había anunciado en marzo que no iba a ser candidato.

“No seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos”, afirmó Macri en un video también difundido en redes sociales.

¿Qué día son las elecciones presidenciales en Argentina?

Las elecciones presidenciales en Argentina se celebrarán el próximo 22 de octubre, mientras que el 13 de agosto es la fecha pautada para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

En caso de ser necesario, la segunda vuelta electoral se realizará el 19 de noviembre.