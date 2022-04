Chile posee cerca del 22% de las reservas mundiales de cobre y el 48% de las de litio, entre otros elementos. Todo esto, y más, vuelve al país sumamente atractivo para la inversión.

Juan Ignacio Guzmán, gerente general de GEM, detalló que para explotar los recursos del subsuelo se necesita “invertir grandes cantidades en un principio para instalar plantas, equipos y configurar la infraestructura para llegar a la mina y que el producto llegue al puerto”.

En entrevista con Minería 360, el académico detalló que una “mina que produce 100 mil toneladas de cobre fino al año requiere US $2.500 millones para empezar y esa cantidad hay que gastarla en un periodo de tres o cinco años antes de empezar a ver ganancias”.

El experto explicó que cuando el precio de los commodity “está alto como hoy, genera tremendas utilidades”. “Cuando está bajo, la verdad es que no es el caso, pero si se miran los últimos 30 o 40 años, la industria minera ha tenido un retorno sobre la inversión relativamente promedio respecto a otros sectores económicos”.

Certeza jurídica

La Convención Constitucional (CC) ha propuesto una serie de iniciativas que cambiarían el panorama de la minería en Chile, por lo que desde la industria solicitaron mayor certeza jurídica. “El primer problema es que nadie quiere hacer la inversión inicial si es que no tiene asegurado 25 o 50 años hacia adelante”, afirmó Guzmán.

En cuanto a la posibilidad de nacionalizar el cobre u otros minerales estratégicos, el académico sostuvo que para el Estado “es un muy mal negocio hacerse cargo de una mina en plena madurez, porque hay que seguir invirtiendo para que continúe generando retorno”.

“Codelco no tiene la capacidad técnica para hoy explotar 30 operaciones de forma simultánea. No es llegar y de un día para otro producir tres veces. Necesitas generar conocimiento, equipo, gente, y eso hoy no está disponible”, cerró.