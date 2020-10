El rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, comentó sobre “Tenemos que hablar de Chile”, la plataforma que impulsa la casa de estudios junto a la U. Católica y que busca incentivar la participación y abrir espacio de diálogo ciudadano de cara al proceso de redactar una nueva Constitución, luego que ganara el Apruebo en el plebiscito.

En entrevista con CNN Chile, detalló que se busca hacer conversar a las personas “en torno a los problemas que tenemos como país y generar un diálogo, intercambio de ideas, pero sobre todo ir asentando la idea de que a través de las propuestas y emociones sobre cómo uno querría que la sociedad se organizara, en temas como desigualdad, falta de compromiso, en temas de etnia, equidad de género“.

Sobre los resultados del plebiscito, analizó que “este es un hito”, ya que “en el momento en el que un tema tremendamente importante llama a toda la población a dar una opinión, es sin lugar a dudad un antes y un después“.

Junto a esto, destacó que el plebiscito del 25 de octubre le pondría fin a la etapa de la historia de Chile que se inició con el 11 de septiembre de 1973: “Probablemente los historiadores del futuro van a reconocer como el fin de esa etapa el plebiscito del domingo. Termina una forma de entendernos como sociedad y estamos votando porque termine un modelo de sociedad“.

Vivaldi apuntó que el desafío de ahora será ver “cuán capaces somos de generar una conversación entre todos, la que nos permita decir esto es lo que no nos gusta, cosa que no hicimos nunca desde el ’88 en adelante. Esto que se hizo durante la dictadura tiene cosas que cada cual podrá decir quiero conservar, cambiar, moderada o drásticamente, ese ejercicio nunca lo hicimos“.

“La libertad que tenemos hoy de repensarnos no la habíamos tenido nunca”, concluyó.

Consultado por si planea presentarse como candidato a convencional constituyente adelantó que “no lo he pensado, no me corresponde, tengo mi rol como rector de universidad. Más que quienes van a ser los convencionales, es cuales son las ideas que hay detrás, que vamos a estar conversando y decidiendo”.