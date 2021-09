El candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, criticó a los partidos que no alinean a sus parlamentarios para rechazar la propuesta que evalúa un cuarto retiro de fondos previsionales y desde RN lo llamaron a dedicarse a los temas de campaña.

El diputado Francisco Undurraga (Evopoli), conversó con CNN Chile sobre la polémica que generaron estas declaraciones cruzadas al interior del oficialismo.

“Me parece legítimo que nuestro candidato a la presidencia exija comportamiento por parte de sus parlamentarios”, sostuvo el legislador, quien agregó: “Si pretendemos volver a gobernar al menos tenemos que estar alineados los parlamentarios de la coalición, si no es es así no tiene mucho sentido que volvamos a repetir la experiencia”.

En ese contexto, el parlamentario manifestó que respetará la decisión que tomó la ciudadanía en las elecciones primarias, cuadrándose al abanderado del sector. “Yo pacté con mis socios que iba a respetar la decisión soberana de las personas que participaran. Hoy me tengo que poner a disposición de mi candidato y me está señalando algo que por lo demás no es novedad para el sector y que ya fue motivo de conflicto durante los primeros con el Ejecutivo”.

Respecto a las diferencias al interior de algunos partidos políticos en cuanto a la postura sobre un eventual cuarto retiro de fondos, Undurraga aseveró que “cuando uno es militante de un partido político está renunciando a ciertas porciones de libertad propia en beneficio del colectivo”, y que por lo mismo “el cuarto retiro es una movida electoral por parte del mundo político que cayó rendido ante el populismo”.

El diputado de Evopoli criticó el actuar el presidente de RN, llamándolo a ordenar sus filas de cara a una nueva votación por retiro de fondos de AFP. “Francisco Chahuán va a tener que alinear a su gente, confío en las palabras que dijo en las últimas horas en dar por superada esta situación”.

“Si para ser el partido más grande, que es es lo que pretende el presidente de RN, va a meter adentro a gente que no está con la candidatura, yo creo que no vale la pena. En la política uno no está para ganar adhesiones fáciles, uno está para construir un mejor país”, concluyó el parlamentario.