“Tu cabeza te engaña”: Conoce cómo identificar la ansiedad y técnicas para manejarla

Entrevistas CNN, la psicóloga Pamela Núñez entregó detalles de su libro, del cual este año se lanzó una edición especial de aniversario.

En enero de 2020, la psicóloga Pamela Núñez publicó Tu cabeza te engaña, un libro que sirve como una guía para comprender la forma en que la mente ansiosa nos boicotea y cómo contrarrestar ello.

Desde su lanzamiento, más de 30 mil lectores y lectoras han encontrado respuesta en sus páginas, por lo que hace poco fue lanzada una nueva edición a propósito de su aniversario.

Detalles sobre Tu cabeza te engaña

En Entrevistas CNN, Núñez contó su motivación para escribir este libro. “Soy especialista en ansiedad, calidad de vida y estrés, y me desesperé porque siempre mis pacientes me decían qué puedo leer y yo no encontraba nada que fuera un puente entre las cosas tan técnicas que yo estudio y la literatura que había en ese minuto”.

“Es un manual para ansiosos explicado en forma simple, es terapia cognitivo-conductual para cualquier ser humano que quiera aprender sobre la ansiedad”, agregó.

Mira la entrevista completa