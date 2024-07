Gaspar Riveros se prepara para París 2024 y dice que no se lanzará al Río Sena antes de la competencia: “Prefiero no arriesgar una intoxicación”

El deportista nacional elogió la labor de la alcaldesa de París, destacando que "nos deja esa sensación de confianza para competir", pero también subrayó que no se arriesgará hasta el inicio de la competencia para evitar cualquier riesgo de intoxicación o infección.

El triatleta chileno Gaspar Riveros ha asegurado su participación en los próximos Juegos Olímpicos en Francia, luego de quedar en el puesto 55 en el cierre del ranking de la Federación Internacional de Triatlón.

El deportista de 34 años, hermano de la leyenda del triatlón chileno Bárbara Riveros, se prepara para representar a Chile en el evento deportivo más importante del mundo.

En conversación con CNN Deportes, Riveros se refirió a las especulaciones que han surgido en torno a la idoneidad del río Sena, en París, en donde se realizará parte de la competencia olímpica de natación

Cabe recordar que este miércoles, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se sumergió y nadó en el río, en un esfuerzo por aliviar las preocupaciones sobre la turbiedad del agua.

Esto, a pesar de un plan de limpieza de US$ 1.500 millones que se ejecutó para limpiar las aguas antes del certamen deportivo. La ceremonia de inauguración tendrá lugar en el río el 26 de julio, si las corrientes no son demasiado fuertes.

“Teníamos la incertidumbre de las condiciones del agua, ya que nos están diciendo constantemente como se va a realizar el triatlón, ciertas alternativas, si eran posible hacerlo el día siguiente o buscar otro lugar de competición, pero eran suposiciones o falsas noticias, nada concreto. Todo dependía de cómo estaba el clima, ya que entre más llovía, más se contaminaba el río y bueno, estos días ha estado más despejado y con menos lluvia”, explicó el representante chileno.

Asimismo, Riveros sostuvo que “lo que hizo la alcaldesa nos deja esa sensación de saber que se puede nadar y se puede estar ahí, pero independiente a las condiciones del agua, que lo más probable es que estén aptas, yo no voy a hacer el reconocimiento de circuito de natación, no me voy a tirar al agua hasta el día de la carrera para no arriesgar una intoxicación o alguna infección previo al juego“.

“Independiente de que la alcaldesa se haya tirado, asegurando que está en condición, prefiero no arriesgar. Uno nunca sabe“, añadió.

Finalmente, el deportista sostuvo que pese a las especulaciones, respalda que la competencia se realice en el río Sena, ya que considera que es “lo más bonito que unos Juegos Olímpicos pueda tener. Haberlo hecho en otro lugar no va a tener el mismo encanto“.