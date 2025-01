“Su opinión no describe la situación”: Pascual responde a Rojo Edwards sobre críticas de legislar a lo “matacaballo”

La senadora del PC se refirió en CNN Chile a los llamados de Rojo Edwards y del presidente de la comisión de Hacienda, quien instó al oficialismo a calmar la ansiedad y a trabajar de forma seria en la discusión sobre la reforma previsional.

Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista (PC), se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile, al debate sobre la reforma de pensiones y al llamado de su par de la oposición, Rojo Edwards, de no legislar “a la matacaballo”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Consultada sobre la petición del presidente de la comisión, Felipe Kast, al oficialismo para trabajar con mayor seriedad y calmar la ansiedad, Pascual respondió que se ha esperado mucho tiempo por una modificación en materia previsional.

En esa misma línea, enfatizó que el Gobierno lleva más de dos años y medio en esta tramitación, enfrentando lo que calificó como un “bloqueo por parte de los sectores de la derecha, tanto en la Cámara como en el Senado“. Por tanto, ahora pareciera que el tiempo corre más rápido, pero el trabajo tiene un proceso previo.

En cuanto a los dichos del parlamentario Rojo Edwards, Pascual señaló que “él ni siquiera está de acuerdo con los cambios en esta materia. Cree que no hay que legislar sobre esto, entonces no creo que su opinión sea la que mejor describa la situación en la cual estamos. Yo creo que no hay ansiedad por parte de los sectores oficialistas o del Gobierno”.

Desde su perspectiva, complementó que lo que se busca es garantizar los compromisos que se votaron hace meses atrás.