El constituyente Daniel Stingo (IND-RD), realizó un análisis sobre la primera semana de trabajo de la Convención Constitucional. Al respecto, dijo en CNN Chile que “fue muy intenso, fue un trabajo de una permanencia y todo lo que significó, intenso. Desde la instalación, el primer día en que el gobierno no estuvo a la altura y falló en lo básico que se le encomendó (…), partió muy intenso y denso, y molestos nosotros”. Aseguró que frente a las dificultades, “tuvimos un muy buen accionar de la mesa con Elisa Loncón y Jaime Bassa, y empezamos a funcionar”, pero “falta muchísimo, no tenemos votación digital, dónde almorzar ni computadores”. En cuanto a la aprobación de la declaración sobre los “presos de la revuelta”, y las críticas tras este suceso, el abogado indicó que “pretender que no podamos hacer una declaración porque no fuimos llamados a eso, es absurdo e incluso diría que hay ‘mala fe’ ahí”. “Tenemos conciencia de que nosotros somos constituyentes, aunque algunos no les guste, porque hubo un estallido social”, sostuvo. Finalmente, ante la ampliación de los integrantes de la mesa a nueve convencionales, indicó que “yo voté por 7, no por 9. A mí por lo menos me gustaba más 7. Hoy día están representados los pueblos originarios por cupo reservado, y está bien, porque así es la democracia”, concluyó.