Senador Insulza arremete contra Maduro: “Creo que tiene menos apoyo que Pinochet”

"Todo apunta a que la oposición debería ganar esta elección, pero también hay una cantidad de cosas bastante raras que van pasando", afirmó Insulza.

El senador José Miguel Insulza se refirió en CNN Prime a las elecciones en Venezuela. Al respecto, en diálogo con Mónica Rincón, aseguró que Nicolás Maduro tiene menos apoyo que el dictador chileno, Augusto Pinochet.

“Todo apunta a que la oposición debería ganar esta elección, pero también hay una cantidad de cosas bastante raras que van pasando”, afirmó Insulza.

El parlamentario del Partido Socialista agregó que “a pesar de que hoy día es el cumpleaños de Hugo Chávez, las elecciones se fijaron ese día, pero al margen de eso, porque Chávez perdió en concreto, pero al mismo tiempo cosas como que hay dificultades para que los testigos entren al escrutinio, la expulsión de gente, que me dicen que no solamente los dos senadores, sino que otra gente que iba llegando a Venezuela para cualquier cosa, no la dejaban entrar, están los temas de las actas, hay una serie de cosas que hacen como que pensar que algo se está tejiendo o intentando”.

“Ahora, yo espero que todo lo que se esté intentando lo supere la votación, pero no me atrevería a decir en este momento que el resultado que vamos a escuchar como a las 10 de la noche va a ser el resultado de la votación”, agregó.

Finalmente, cerró con “creo que Maduro actualmente tiene menos apoyo que Pinochet (en el plebiscito de 1988) (…) Maduro no tiene la misma popularidad que tuvo Chávez, nunca la ha tenido y no la va a tener”.