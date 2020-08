Durante esta jornada, el presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, indicó que el retiro de fondos de pensiones es “la operación financiera más grande que hemos tenido este siglo” y que, por lo tanto, la entidad bancaria se estaría preparando para el depósito de estos fondos a la denominada CuentaRut.

“Tomamos decisiones en el banco que nos hacen prepararnos para que entre 5 y 7 millones de personas vayan al Banco Estado al mismo tiempo (…) a solicitar específicamente este dinero”, expresó.

También señaló que no existirán topes de dinero en las cuentas: “todo el dinero de la AFP no se cuenta en ese tope, si a usted le van a depositar $500 mil, va a mantener intacto sus $2 millones de cupo para depósitos. $3 millones o $300 mil no influyen en esos $2 millones”.

Respecto a las CuentaRUT que se encuentren bloqueadas por desuso o cualquier otra circunstancia, Sichel indicó que el trámite se puede realizar sin tener que ir directamente a la sucursal del banco.

“Creamos un mecanismo muy simple para desbloquearlas, llamando al 600 200 7000, usted llama y por teléfono puede bloquearla y entre otras situaciones de bloqueo también”, informó.

Además, señaló otras medidas con respecto al giro de los fondos, por ejemplo: “si alguien necesita tomar su dinero, girarlo, lo puede hacer en cajas vecinas, en cajeros automáticos de BancoEstado o en sucursales”.

“Además aumentamos los cupos, en caja vecina se puede girar hasta $200 mil si el almacenero tiene esos $200 mil, $400 mil en el BancoEstado y en los cajeros”, agregó.

También recomendó no sacar el total del dinero para evitar situaciones de riesgo y anunció que se extenderá el horario de atención en al menos una sucursal en cada ciudad del país.

“No gire inmediatamente toda la plata, todos estamos en riesgo, hay un problema de seguridad, y por lo tanto, la principal recomendación es que no vaya a sacar todo inmediatamente, porque la CuentaRUT puede usarla como tarjeta RedCompra en todo el sistema”, señaló.

Indicó también que se está trabajando en conjunto con las aseguradoras de pensiones para quienes puedan solicitar la CuentaRUT si es que no la tienen y sugirió realizar el trámite de manera online.

“Hay cerca de un millón y medio de personas que no tienen sistema de bancarización y, por lo tanto, nos estamos coordinando con las AFP, pero también nuestras sucursales y nuestros puntos móviles están en el país recorriendo para que usted pueda abrir rápidamente una CuentaRUT”, aseveró, añadiendo: “mi sugerencia, en los minutos duros que estamos viviendo con la pandemia es que lo hagan vía electrónica, usted puede pedir su CuentaRUT vía electrónica y le van a decir dónde retirarla, de manera que es un trámite mucho más rápido porque es solo retirarla”.

“Mi sugerencia es que todo aquel que pueda pedir un pago electrónico a la AFP lo haga, porque así evitamos que se concentre gente en lugares de la ciudad”, reiteró.

Finalmente, y respecto a sus reparos contra la iniciativa, Sichel indicó que “la pega la tenemos que hacer igual y mi preocupación hoy día es que quien quiera pedir estos recursos lo tenga de la manera más rápida posible en su bolsillo”.

“Yo sigo pensando que el gran problema de Chile son las pensiones. Yo fui ministro de Desarrollo Social y una de las cosas más terribles que uno veía era que a un millón y medio de chilenos el Estado tenía que ayudarlo con las pensiones por que por sus ahorros no podían llegar”, cerró.