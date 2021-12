El equipo del ex candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, envió al comando de José Antonio Kast una lista de nueve compromisos orientados a “reforzar la democracia”, que buscan que el abanderado presidencial republicano integre a su programa.

Para conocer la respuesta del comando de José Antonio Kast, CNN Chile conversó con su vocera, Ruth Hurtado, quien aseguró que esperaba que su apoyo se entregara sin condiciones. “Hubiéramos esperado que Sebastián hubiera tenido la misma posición que tuvo José Antonio, cuando en un acto de humildad, fue a entregar su apoyo a Sebastián Piñera para la segunda vuelta, ya que lo hacía para trabajar por Chile. Hubiéramos esperado que este apoyo hubiera sido sin condiciones“, explicó.

A su vez, profundizó en las críticas a su programa, como la eliminación del Ministerio de la Mujer. “Eso se va a cambiar. José Antonio ha sido muy enfatizó en decir que las propuestas del programa no estaban escritas en piedra. Estamos trabajando para poder dar una mejor bajar comunicacional y que la ciudadanía entienda cual era el espíritu del programa”, sostuvo.

Críticas al Pase de Movilidad

En esta misma línea, la vocera del candidato del Frente Social Cristiano, respondió a las críticas hechas por José Antonio Kast al Pase de Movilidad.

“Eso ha cambiado. El candidato ha sido claro en que va a mantener el Pase de Movilidad, porque es necesario, a pesar de que habían reparos. Hemos ido aprendiendo todos, tanto los equipos como los ciudadanos, de cómo enfrentar la pandemia. Y algo que ha ayudado a esto, es el proceso de vacunación y al hecho de poder mantener controlado a la ciudadanía a través del pase de movilidad”, aclaró.

Hurtado también se refirió a los conceptos de dictadura sanitaria realizaros por su abanderado. “Hoy hemos conocido que hay libertades que han tenido que ser restringidas por el bien de la misma ciudadanía. Y en eso somos responsables y nos hacemos cargos de algunos reparos que existirán frente a este tema“, agregó.

Viaje a Estados Unidos

La vocera del comando del candidato del Frente Social Cristiano relató la importancia de su gira de 48 horas por Estados Unidos, donde expuso que esta se realizó para mirar el futuro de país.

“José Antonio con el ánimo y responsabilidad que significa ser presidente, decide hacer esta gira, con el fin de tener esta agenda para lograr dar una mirada de futuro del país, que se preocupa por el crecimiento, el medio ambiente, las nuevas tecnologías, y que busque inversiones para poder traer y generar empleo acá en Chile”, afirmó.

Respecto a los rumores de una posible reunión con el ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, anticipó que por ahora todavía no hay anda agendado. “No es parte de esta agenda, sería positivo que él pudiera reunirse con Franco, pero no es parte todavía de la agenda. (…) Dijimos que si se da de manera espontánea sería muy importante porque José Antonio ese domingo hizo un llamado a los votantes de Franco Parisi para que sintieran que en él tienen un representante”, confesó.

Por último, al ser consultada por hacer una alianza con alguien con los antecedentes judiciales de Parisi, aseveró que ellos están más enfocados en atraer a sus electores que hacer un trato con él. “Es algo que está en juicio, no nos podemos meter en algo tan delicado sobre todo algo que es tema de familia y eso lo determinara la justica. (…) Dentro de nuestra agenda no estaba reunirnos con Parisi, pero siempre ha estado dentro de mensaje sumar a esos votantes que se quedaron sin candidato“, concluyó.