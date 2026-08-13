Ricardo Yáñez pide no cerrarse al despliegue de FF.AA. contra el crimen organizado: “Ningún Estado puede privarse de utilizar todas sus capacidades”

El exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez respaldó la posibilidad de utilizar capacidades de las Fuerzas Armadas para apoyar intervenciones en zonas afectadas por el crimen organizado y llamó a no cerrar anticipadamente la discusión sobre su participación en tareas de seguridad.

En entrevista con CNN Chile Radio, Yáñez abordó la propuesta del Gobierno de estudiar un nuevo estado de excepción para sectores críticos y sostuvo que el despliegue militar no debe entenderse como una sustitución de las policías.

“Ningún Estado se puede privar de utilizar todas las capacidades que tiene frente a una amenaza tan grande como es vulnerar la seguridad”, afirmó.

“No es militarizar”

El actual director del Centro de Estudios y Gestión Municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades sostuvo que existe experiencia comparada en el uso de capacidades militares, pero marcó distancia de modelos implementados en países como Colombia, Ecuador, México o El Salvador.

“No es militarizar. No es hacer lo que hizo Colombia, lo que hizo Ecuador, lo que hizo México, El Salvador. Es utilizar las capacidades de las Fuerzas Armadas para colaborar y apoyar”, explicó.

Como ejemplo, planteó que los militares podrían participar en el cierre perimetral de un barrio durante un gran operativo de Carabineros y la PDI, mientras las policías realizan las labores de investigación y persecución en su interior.

“Nadie dice que los militares van a salir a hacer funciones de policía para investigar o para perseguir a los delincuentes”, recalcó.

Conducción desde quienes “conocen el territorio”

Respecto de quién debería dirigir este tipo de intervenciones, Yáñez afirmó que las decisiones operativas deben quedar en manos de quienes cuentan con experiencia directa en seguridad pública y conocen los territorios.

El exgeneral director evitó hablar de una “subordinación” de las Fuerzas Armadas a Carabineros y planteó, en cambio, una coordinación clara entre las instituciones.

“No puede ser que una persona que no tenga los conocimientos esté en la conducción”, sostuvo.

Yáñez reconoció que las Fuerzas Armadas actualmente no cuentan con la misma preparación que las policías para intervenir en contextos urbanos, pero aseguró que esa capacidad puede desarrollarse mediante capacitación.

“Pueden prepararse, pueden capacitarse con Carabineros, con el mundo académico, con las instituciones que corresponda, con la PDI, con el Ministerio de Seguridad”, señaló.

Finalmente, defendió que la discusión considere la opinión de las instituciones involucradas, pero cuestionó que se descarte la propuesta antes de analizar sus alcances: “Partir diciendo ‘no’, yo creo que es poner la primera barrera y tirar abajo todo. Hay que discutirlo, hay que verlo y hay que analizarlo con todas las miradas”.