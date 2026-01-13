Presidente Boric y el estallido social: “Tengo total certeza de jamás haber hecho ninguna apología de la violencia”

El mandatario afirmó en Tolerancia Cero que sería un error plantear lo ocurrido durante octubre de 2019 como "solo un estallido delictual". Además recordó el llamado de un ministro de Piñera pidiéndole que depusieran las protestas, pero que a su sector "nos pasó totalmente por arriba" lo que ese día comenzó.

El Presidente de la República Gabriel Boric habló este martes en Tolerancia Cero para discutir sobre los balances de su administración, el “legado” que buscan defender y también los puntos bajos de estos cuatro años.

Uno de estos temas fue el estallido social, que si bien tuvo lugar previo a que llegar a La Moneda, fue un periodo de tensión también en el mundo político. Uno que él vivió de cerca.

Remontándose al 18 de octubre de 2019, día en que se intensificaron las manifestaciones que habían comenzado a inicios de mes, el Presidente recordó una llamada de un ministro del entonces presidente Sebastián Piñera: “Me llama un ministro de Piñera para pedirme, a eso de las seis de la tarde, ‘oye por favor paren, estamos dispuestos a bajar los 30 pesos’. Y le digo ‘no están entendiendo nada. Nosotros no somos’. Nos pasó totalmente por arriba”.

“Yo participé con mucho orgullo de la marcha del 25 de octubre de 2019. Con mucho orgullo. Y no me arrepiento de haber participado de esa movilización. No tiré una piedra, no cometí ningún delito y me movilicé como muchos chilenos se movilizaron pacíficamente. Posteriormente fui agredido en más de una oportunidad por parte de quienes estaban en desacuerdo por cómo yo había actuado políticamente esos días, particularmente en el acuerdo de la paz y la nueva Constitución”.

En esa línea, consultado sobre si los personeros de su sector estuvieron “festejando” las protestas que surgían esos días, el mandatario afirmó que en ningún momento hizo una “apología de la violencia” y que él mismo pagó costos por sus actuaciones políticas en ese contexto.

“Tengo total certeza de jamás haber hecho ninguna apología de la violencia. Y creo que desconocer hoy día la fuerza y quienes apoyaron el estallido social sin ser violentos -porque lo violento es condenable sin lugar a dudas- y decir que esto solo se trató de un estallido delictual, de un golpe de Estado no tradicional, es un error que vuelve a llevarlos al mismo lugar en que estaban cuando decían ‘no los vimos venir'”.