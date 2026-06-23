Presidenta del FA califica de “injusta e inmoral” la votación contra Grau y anticipa que está “dispuesta a evaluar” una acusación constitucional contra el ministro Quiroz

La timonel del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, abordó en CNN Prime la aprobación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por eventuales irregularidades, inconsistencias y una supuesta manipulación en los informes financieros y en los cálculos de la deuda pública durante su gestión.

Respecto de sus declaraciones sobre que “se impuso la mentira” tras el resultado de la votación del libelo, sostuvo que ello se fundamenta principalmente en las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Cabe recordar que el abogado de Grau, Patricio Zapata, citó en la comisión revisora el último informe semestral del CFA y leyó la página 89: “El análisis efectuado por el CFA no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP4T25; los cuadros de fuentes y usos de financiamiento de los IFP son internamente consistentes, y la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables”.

En concreto, el CFA, sobre el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025, no detectó ninguna “inconsistencia”, como lo había señalado el actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz.

“Más que una falta de cuadratura, lo observado en el IFP4T25 corresponde a una proyección que habría incorporado supuestos de ajuste o gestión financiera no explicitados y que, en la práctica, correspondería a una siguiente administración aplicar”, explicó el organismo.

Ante el análisis del CFA, Martínez enfatizó que “esta acusación carecía de fundamento” y cuestionó que se haya omitido el análisis de un organismo autónomo que consignó que “no había ningún problema ni ningún error en las proyecciones”.

Martínez y una eventual acusación constitucional contra el ministro Quiroz:”Estoy dispuesta a evaluarlo”

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre la posibilidad de que, tras el libelo acusatorio que se revisará el martes 30 de junio en el Senado, se abra la opción de presentar una acusación constitucional contra el ministro Jorge Quiroz, Martínez aclaró que “a mí no me gusta tratarlo como un asunto de empate”. Sin embargo, adelantó en CNN Chile que es “legítimo, por las decisiones que ha tomado Quiroz, evaluarlo eventualmente”, puesto que se presentó un informe de finanzas públicas de manera anómala y desde que llegaron al gobierno han hablado de que existe un problema de quiebra del Estado.

Al ser consultada entonces si es válido considerar una acusación, precisó que “cuando uno parte de la premisa de decir que porque se aprueba la acusación del exministro Grau entonces nosotros evaluamos una acusación, no, porque creo que lo pone en una situación de parangón, y creo que lo que se está planteando en esta acusación está basada en argumentos que ya han quedado descartados por organismos autónomos y también por economistas constitucionalistas muy destacados”.

Sin embargo, agregó que está dispuesta a evaluarlo en función del Informe de Finanzas Públicas y de cómo está dejando el ministro Quiroz las finanzas públicas del Estado de Chile.

#CNNPrime | Por AC contra Grau: ¿Hay posibilidad de acusar al ministro Quiroz en el futuro? Constanza Martínez: “Yo estoy dispuesta a evaluarlo (…), aunque no me gusta homologar una AC injusta e inmoral que se está haciendo contra Grau con una que se puede llegar a hacer a un… pic.twitter.com/3h5F6hIUVH — CNN Chile (@CNNChile) June 24, 2026

En esa línea, planteó que la credibilidad del Ministerio de Hacienda es preocupante para el país y que existen razones para realizar una crítica política.

“No me gusta homologar una acusación injusta y, a mi juicio, inmoral, que se está haciendo contra el ministro Grau, con un libelo que se puede llegar a hacer en las facultades que tiene la Cámara contra un ministro que creo que ha sido imprudente en el desarrollo de estos meses de trabajo y donde, además, ha mostrado una disposición nula a hablar con cualquier experto”, cerró.