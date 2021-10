El candidato presidencial de Chile Podemos+, Sebastián Sichel, causó una amplia controversia luego anunciar que solicitará libertad de acción para los militantes de los partidos de su coalición.

Esto, en medio de una serie de desvinculamientos a la campaña oficialista por parte de personeros de la UDI, quienes han hecho público su respaldo al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Bajo ese contexto es que el vocero del comando de Sichel, Pedro Browne, conversó con CNN Chile para profundizar en el complejo momento que vive el exministro de Desarrollo Social, a solo semanas de los comicios que se celebrarán este 21 de noviembre.

“Más que una estrategia, esto simplemente es respuesta a una serie de descuelgues que se estaban dando de manera sistemática. Lo que la candidatura quiso hacer, de manera muy clara, fue plantear algo muy simple: Aquí hubo una primaria, donde un candidato ganó (…) por lo tanto hay un compromiso democrático, pero ese compromiso tiene que ir refrendado de una convicción”, aseguró Browne.

En esa línea, el vocero del candidato oficialista planteó que -a su parecer- el apoyo inicial de algunos miembros del conglomerado respondería a un mero “oportunismo”, mientras que también aprovechó de asegurar que le da “credibilidad cero” a la encuesta Cadem.

“Hoy día se encuentran con una encuesta (…) salen corriendo a abrazar otro proyecto político. Bueno, llegó el momento de que lo definan, lo digan de una vez por todas, pero no sigamos con estas polémicas que no conducen a nada”, aseveró el ex diputado.

Browne insistió en que las elecciones “se tratan de convicción, se tratan de convocar mayorías, pero aquí no se puede tener a nadie forzado y claramente hay algunos que pareciera que se sienten cómodos con otro tipo de liderazgos“.

Asimismo, el ex parlamentario señaló que desde el comando están “muy contentos” con la reacción de RN y Evópoli y el PRI, cuyos directivos ratificaron ayer su apoyo a Sebastián Sichel. Sin embargo, invitó a la UDI a pronunciarse “rápido” sobre su posición en torno a las elecciones.

“Lo que tiene que estar claro es que aquí se acabó el tiempo de este coqueteo permanente con un candidato que no está en la coalición, un candidato que tiene su lista propia, que no quiso participar de primarias y que tiene un proyecto político que es distinto. Yo creo que eso es lo más relevante”, planteó Browne.

Al respecto, el vocero de Sichel aclaró que no existe una “alianza” con el Frente Social Cristiano y que existen “diferencias sustanciales” respecto a los ejes programáticos de ambas candidaturas: “la ciudadanía juzgará cuál es la coherencia y la lealtad de esos personeros o esos partidos, pero nosotros creemos que tener a alguien a pie forzado no hace mucho sentido“.

Browne además señaló no comulgar con la idea de generar alianzas en segunda vuelta o solicitar los votos del líder republicano en caso de que su abanderado avance a la recta final de la carrera presidencial, insistiendo en que se trata de ejes programáticos y políticos distintos.

En ese sentido, si bien el exdiputado aclaró que “a priori” no votaría por José Antonio Kast en segunda vuelta, no descartó evaluar el escenario electoral que se genere para “hacer un ejercicio de mínimos comunes y diferencias respecto a una u otra candidatura”.