Patricia Stambuk y su defensa del periodismo: “No busco temas repetidos, busco siempre algo original”

En un nuevo capítulo de CNN Íntimo, con Matilde Burgos, la periodista Patricia Stambuk Mayorga reflexionó sobre su vida, su profesión y pasiones.

Stambuk ha construido una trayectoria periodística marcada por la búsqueda de historias y temas que no habían sido suficientemente abordados. “No busco temas repetidos. Busco siempre algo original, algo distinto, lo que no se ha hecho”, sostiene.

Al recordar el reconocimiento que significó el Premio Nacional de Periodismo en 2023, Stambuk explica que “lo que yo he hecho es que esta búsqueda con pinza de aquello que no estaba dicho, de aquello que no estaba escrito, de aquello que no estaba comunicado, porque uno investiga para comunicar, no para guardarlo en una biblioteca”.

La periodista no considera que haber desarrollado su carrera principalmente fuera de Santiago haya significado una desventaja, sino más bien al contrario. “Nunca he sentido como una desventaja estar en regiones porque me ha permitido hacer temas completamente diferentes”, afirma.

Para Stambuk, los medios regionales cumplen una función de representación e identidad de las comunidades: “Si una región o ciudad, sea Concepción, Antofagasta, Chillán o Punta Arenas, no tiene un medio propio, por deficiente que sea, no se ven a sí mismos. No ven su foto. Es el asunto de que tú no compras una foto donde no salgas. Ellos no se ven en los diarios de la capital”.

“Cuando una comunidad necesita tener su identidad marcada, la tiene también a través de los medios. Son importantes. La radio, la televisión, los programas que se hacen son distintos. Aunque a lo mejor desde la perspectiva capitalina se critique que no son muy buenos, etc. O se burlen incluso a veces. No me importa. La región debe tener sus propios medios y hay que protegerlos”, agregó.

Su defensa del periodismo también pasa por la función fiscalizadora que, a su juicio, la profesión debe mantener frente al poder y las instituciones. “Pero ese es nuestro rol. Y si no está ese rol, las sociedades se permiten todo. Ya nos estamos permitiendo demasiadas cosas (…) ¿Quiénes hemos sido los grandes denunciantes de muchas de esas imperfecciones sociales? ¡Nosotros! ¡Nosotros hemos sido así!”

En el escenario actual, Stambuk identifica además un desafío particular para la profesión: el avance de la inteligencia artificial y la pérdida de medios. “En este minuto es la inteligencia artificial. Nos está tragando. Se está tragando todos nuestros contenidos y la principal amenaza es que sigamos perdiendo medios. Los medios que hay, hay que defenderlos, como sea, a como dé lugar”.

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