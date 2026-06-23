“No estoy cerrada para nada”: Constanza Martínez ante la opción de liderar un nuevo período en el Frente Amplio

La timonel del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, se refirió a la etapa final del primer Congreso de su colectividad. La plenaria se realizará este próximo 27 y 28 de junio en la sede nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

“Es fundamental lo que vaya a pasar este fin de semana. Requiero que la conversación sobre el futuro del partido del FA no se trate tanto de nombres, de encuestas, ni de cuáles son los sectores que van a encabezar, sino que estamos justo viviendo un momento de unidad muy sustantiva”, explicó.

En esa línea, señaló que se abrirá una discusión que proviene desde las bases y que ya se redactó un documento. “Creo que de esas conclusiones hay harto de lo que el partido tiene que sacar en limpio para poder definir quién lo va a conducir”, enfatizó.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si lo ideal es una mesa unitaria o que se enfrenten distintas posturas, Martínez sostuvo que “está abierta a ambas cosas. Creo que el momento del partido es un momento que está bien sólido”.

“A mí me gusta la idea de lista unitaria por algunas razones, porque en términos operativos es más fácil que haya una persona encargada de cada tema desde antes, pensando en las capacidades que tiene cada uno para poder desarrollar, por ejemplo, comunicaciones o formación. No obstante, creo que hay posibilidades de competir en buena lid y que tenemos un buen momento partidario para poder afrontar, lo que no era fácil hace dos años atrás, porque había un proceso de unidad recién abierto y, por lo tanto, requeríamos mayores grados de conversación interna”, confidenció.

Al preguntarle sobre si, en caso de existir un consenso en torno a su nombre, estaría disponible, concluyó: “No estoy cerrada para nada (…) soy una militante disciplinada”.