Megarreforma: Javier Macaya (UDI) afirma que las conversaciones con la oposición apuntan a que las “pretensiones de ir al TC ojalá queden eliminadas”

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile el debate sobre la megarreforma en la Cámara Alta.

Consultado sobre la posibilidad de que el plan de Reconstrucción Nacional sea aprobado por un estrecho margen en el Senado, afirmó que “en el Congreso uno siempre tiene que tratar de construir acuerdos más amplios”. Sin embargo, sostuvo que una iniciativa de esta envergadura y del impacto que se espera que genere, en un contexto “plagado de pesimismo en la economía”, “no se va a medir en su éxito por si se aprobó por 26 votos o por 30 votos, sino por los resultados que va a causar“.

En cuanto a la posibilidad de que la oposición acuda al Tribunal Constitucional (TC) por la norma de invariabilidad tributaria, planteó que el organismo ha tenido visiones diferentes a las del actual oficialismo en distintos proyectos de ley. No obstante, detalló que parte de las conversaciones con la oposición apuntan a que “las pretensiones de ir al TC ojalá queden eliminadas. Ahora, es parte de las facultades que tiene un parlamentario”.

“El motivo para mí de pararme de esa mesa sería que este proyecto, en el fondo, termine saliéndose de los ejes fundamentales por los cuales yo creo que va a incentivar el crecimiento económico”, complementó.

A su juicio, no existirían los 39 votos que se requieren para ingresar un requerimiento al TC. En ese sentido, anticipó que la jornada de este martes será importante debido a la discusión que se desarrollará en la Comisión de Medio Ambiente.

En paralelo, al ser consultado sobre un eventual quiebre en la mesa de negociaciones por parte de la oposición, comentó: “Ellos tienen que asumir lo que significa”.

#ToleranciaCero | Javier Macaya, senador UDI, por posible quiebre en mesa técnica por megarreforma: “Los que pagan esa cuenta son los que se bajan de la mesa” 📡https://t.co/rjfZmRqJqB

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