Javier Macaya (UDI): “Chile Vamos está más vivo que nunca, tenemos subsistencia”

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, abordó el momento que enfrenta Chile Vamos en el gobierno de José Antonio Kast y también analizó el escenario político del gremialismo tras el retorno del histórico militante Pablo Longueira.

Consultado sobre si considera viable avanzar en una coalición entre Chile Vamos y el Partido Republicano, afirmó que “no tiene ningún sentido esta discusión hoy”. Sin embargo, sostuvo que actualmente existe una amplia diversidad de fuerzas políticas en el Ejecutivo que se construyó tras el triunfo del Rechazo en el proceso constituyente, aunque reconoció que con algunos sectores “no somos iguales en la conversación, en la negociación política, en la agresividad”.

“Y por eso el éxito del gobierno es la posibilidad de construir esa coalición al 2028”, afirmó.

#ToleranciaCero | Javier Macaya, senador UDI, por eventual coalición oficialista: “Para que este gobierno le vaya bien, necesitamos que el 2028 el Presidente Kast llegue con un 40 o 45% de popularidad, para que recién ahí discutamos si nos conviene ir a todos juntos”… pic.twitter.com/sl0XlSjWUk — CNN Chile (@CNNChile) July 7, 2026

Por otro lado, sobre las intervenciones de la excandidata presidencial Evelyn Matthei y su influencia en la centroderecha, dijo que actualmente “no está desempeñando roles en la primera línea”, pero que tiene todo el derecho a expresar sus opiniones.

“No es la representación de la opinión del partido. Ha sido muy crítica respecto a ciertas situaciones de manejo en materia de seguridad”, argumentó, aunque precisó que ello se da principalmente por el rol que hoy cumple la UDI en el gabinete, en particular a través del biministro Claudio Alvarado.

Javier Macaya: “Mi candidato siempre ha sido Jorge Alessandri”

Sobre este punto, explicó que actualmente existe un acuerdo entre el diputado Jorge Alessandri y Pablo Longueira para comenzar a estructurar una próxima directiva del partido. “Hay gente que le gustó menos que a otra”, confidenció.

En ese contexto, transparentó que la intención es “llevar la fiesta en paz” al interior de la UDI durante los próximos meses.

“Me tocó ser protagonista de momentos muy difíciles de la UDI. Creo que el partido hoy, a pesar de sus críticos, tiene entre quienes apoyaron en su momento a Pablo Longueira a personas que fueron injustamente críticas de un período en que se decía que el partido estaba 100% desperfilado y que nos había ido muy mal. Yo comparto que en las senatoriales nos fue mal, pero antes competíamos solamente con Renovación Nacional en los tiempos de Longueira. Hoy competimos con Republicanos y con Libertarios. Creo que los resultados no fueron tan malos considerando las dificultades que atravesamos“, complementó.

En cuanto a la posibilidad de que, pese al acuerdo, igualmente haya militantes que impulsen una lista alternativa, anticipó que “no es descartable, pero tiendo a pensar que la lista que se construyó entre Alessandri y Longueira está concebida bajo el supuesto de ser una lista de consenso”.

Asimismo, afirmó que “mi candidato siempre ha sido Alessandri. Me parece que cumple las condiciones. Está en una etapa de su vida donde creo que puede ser un aporte para la conducción de un partido que siempre es difícil de conducir”.

En cuanto a las elecciones internas de la UDI, detalló que se realizarán en diciembre.

Javier Macaya responde a Johannes Kaiser: “Él busca popularidad, busca el like”

Respecto al aporte que ha tenido el gremialismo en el Ejecutivo, destacó que el partido entiende la importancia de que al gobierno le vaya bien y que, para ello, “muchas veces hay que callar, pero es parte de la responsabilidad de ser gobierno“.

Al ser consultado por los “diagnósticos incompatibles” que, según aseguró el timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, existen entre las fuerzas de la derecha, y por sus dichos respecto a que el Presidente José Antonio Kast no debe dejar el rumbo de su gestión en manos de Chile Vamos, en una entrevista con La Tercera, respondió que “no comparto. Espero que sus parlamentarios voten igual que nosotros en la agenda de seguridad y reconstrucción económica, y con eso me conformo bastante”.

“No voy a entrar en una guerrilla de declaraciones. Es parte de un estilo que, por lo menos, yo no he cultivado en política y, bueno, ha sido exitoso en redes sociales. Él busca popularidad, busca el like, pero está en su derecho de hacerlo. Disputó la Presidencia de esa manera, pero no le fue tan bien. Hoy la amenaza no viene por ahí, viene por Parisi”.

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#ToleranciaCero | Javier Macaya, senador UDI, por dichos de Johannes Kaiser: “Busca la popularidad, busca el like, pero está en su derecho en hacerlo. Disputó la presidencia de esa manera, pero no le fue tan bien. Hoy la amenaza no viene por ahí, viene por Parisi”… pic.twitter.com/Yo0M9Dlk8M — CNN Chile (@CNNChile) July 7, 2026

“Chile Vamos está más vivo que nunca”

Finalmente, sobre el debate en torno a la vigencia de Chile Vamos, el senador descartó que la coalición esté en crisis.

“Chile Vamos está más vivo que nunca. Creo que tenemos una subsistencia”, afirmó. Sin embargo, reconoció que no está seguro de que el bloque mantenga el mismo nombre, marca o estructura, ya que considera que deberá ampliarse.