Más allá de la polémica por Codelco: Arturo Squella (REP) plantea vender Correos de Chile y plantea evaluar fórmulas para financiamiento de TVN

El senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la controversia que generaron sus dichos sobre la empresa estatal Codelco y también profundizó en la relación con el Partido Nacional Libertario (PNL).

Cabe recordar que Squella afirmó en La Tercera que, una vez promulgado el proyecto de Reconstrucción Nacional, “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o, al menos, de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”.

En ese contexto, señaló que el planteamiento fue “bastante positivo”, ya que permitió abrir el debate sobre esta materia. “Para los técnicos es evidente: hay un diagnóstico de que las empresas públicas en Chile, en su mayoría, no están funcionando bien; dentro de ellas, una especialmente importante para el país, que es Codelco. Y hasta el momento no ha aparecido ningún argumento que diga algo distinto a ese diagnóstico”, remarcó.

Asimismo, precisó que “nunca he partido de la base de que se tenga que vender Codelco” y recordó que ese tema fue zanjado durante la campaña del entonces candidato José Antonio Kast.

“Si bien todos creemos que, de la mano de una administración privada, los resultados tienden a ser evidentemente mucho mejores, es cosa de comparar el comportamiento de una empresa privada versus una pública”, remarcó, y agregó: “Si se piensa que la idea era vender Codelco en un 100% y que pase a ser una empresa totalmente privada, eso no es lo que hemos planteado, sino buscar una fórmula para incorporar capitales privados”.

#HoyEsNoticiaCNN | Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano, por privatización de Codelco: “Si se piensa que la idea era vender el 100% Codelco, eso no lo hemos planteado”@matiburgos

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El debate sobre el estado de las empresas públicas

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre sus dichos en el citado medio, donde afirmó que “es tiempo de evaluar en serio la decisión de impulsar la venta de empresas públicas que no producen como debieran o que, en manos del Estado, están impedidas de ser competitivas”, aclaró que se refería puntualmente a la situación de Televisión Nacional (TVN).

“¿Qué va a pasar con TVN? (…) Es una empresa que lleva ya varios años viviendo de créditos con aval del Estado”, planteó, y deslizó una reflexión: “¿Me van a decir, en el fondo, que por el significado que tiene el canal de todos los chilenos no vamos a permitir que entren recursos de particulares que nos permitirían salvar el canal? Por supuesto que no”.

Al preguntarle si en el caso de TVN está pensando en la venta o en la entrada de recursos privados, el senador republicano explicó: “Hoy día, viendo cómo la gente se informa por vías que no están sujetas a la ley de prensa, que no hay responsabilidad de un editor que sea periodista y tantas otras cosas, hacen que uno se cuestione el hecho de que medios tradicionales y que nos entregan ese nivel de, con responsabilidad, digamos la información, más allá de la tendencia política, efectivamente cumplen un rol. Quizás esa es la razón por la cual se justifica que el Estado mantenga el control, parte de la propiedad, eso lo tendrán que ver ahí quienes toman las decisiones”.

“ Pero lo que no podemos negarnos de entrada es que porque es simbólico de que es un canal de todos los chilenos, no vamos a permitir salvarlo a través de un plan que incorpore recursos de afuera”, complementó, justificando la necesidad de que el Estado mantenga parte de su propiedad.

A su juicio, subrayó que “hay otras empresas que, por el hecho de ser del Estado, están sujetas a morir simplemente porque su giro ya no tiene mucho sentido, como Correos de Chile“.

A pesar de reconocer su trayectoria en una etapa importante para el país, sostuvo que “se podría subir al carro de la modernidad tomando, digamos, otro giro, pero eso no lo puede hacer siendo una empresa del Estado”.

“Yo, derechamente, para salvar la empresa, para que haya continuidad en el trabajo de esas personas e incluso puedan proyectarla en el tiempo, creo que tiene bastante más sentido simplemente venderla. No veo ninguna necesidad de mantener porcentaje alguno de una empresa como esa”, complementó.

También, en el caso de las empresas portuarias, propuso una serie de medidas.

“¿Tiene sentido que cada puerto tenga una empresa portuaria? O sea, al final del día lo que hacen es supervisar la operación y ponerles multas a los operadores. ¿O eso se puede hacer a nivel central? ¿O puede haber una sola empresa portuaria que preste el servicio para todos los puertos?”, dijo.

#HoyEsNoticiaCNN | Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano, por venta de empresas públicas y futuro de TVN: “Uno tendría que ver si se justifica que el Estado tenga un canal de televisión”@matiburgos

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La relación entre republicanos y libertarios

Finalmente, Squella se refirió a los dichos del presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, en Tolerancia Cero, quien afirmó: “Tenemos a todo el Gobierno bailando la música de nosotros”. Al respecto, manifestó que “no puedo sentir más afinidad, en general, por los temas que plantean y por los debates que van generando“.

En cuanto a si le gustaría que el exdiputado asumiera algún ministerio, lo que permitiría el ingreso de los libertarios al gabinete de Kast y ser parte del oficialismo, concluyó: “Si esa fuera la motivación del Presidente de la República y del mismo Johannes Kaiser, porque se genera una necesidad de que, con sus virtudes, su talento y sus conocimientos, sea la persona indicada en algún momento futuro, en un recambio, por supuesto que me encantaría”.

#HoyEsNoticiaCNN | Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano, por la batalla cultural: “El gobierno tiene que abocarse en las emergencia. Eso implica no meterse en los temas valóricos. El gobierno no se tiene que meter”@matiburgos

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#HoyEsNoticiaCNN | Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano, por dichos de Kaiser sobre que Libertarios ‘ponen la música’ al gobierno: “No puedo sentir más afinidad por los temas que plantean”@matiburgos

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#HoyEsNoticiaCNN | Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano, por dichos de Kaiser sobre que Libertarios ‘ponen la música’ al gobierno: “En general, todo lo que proponen lo suscribo plenamente”@matiburgos

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#HoyEsNoticiaCNN | Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano: “Si fuera por la motivación del Presidente y del mismo Johannes Kaiser, me encantaría que fuera ministro”@matiburgos

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