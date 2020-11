El diputado del movimiento Unir e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Marcelo Díaz, se refirió en conversación con CNN Chile a su relación con el actual general director de Carabineros, Ricardo Yañez, a quien conoció mientras asumió como embajador en Argentina durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Según indicó, Yañez estuvo en dicho país como agregado de Carabineros, y durante nueve meses compartieron en esa misión diplomática. Detalló además que “lo recuerdo como alguien muy institucional, que tenía una relación muy cercana con el resto del personal en la embajada”.

Agregó que “era un carabinero muy profesional, muy institucional, sin expresiones políticas”, aludiendo a los dichos del diputado Macaya, quien lo catalogó como “muy de izquierda”, y agregó que Yañez además era “muy cordial con el trato y de una buena relación con el personal a su cargo”.

Refundar Carabineros

Sin embargo, Díaz fue más crítico con la reforma que debería enfrentar la institución de Carabineros, asegurando que se requiere de una refundación “que no basta con el Alto Mando por más trayectoria que tenga”.

Frente a esto, planteó que se requiere un cambio de raíz en esta materia precisamente por tres argumentos. El primero alude a “hechos de corrupción gravísimos en una institución policial que siempre demanda recursos del Estado para poder cumplir su profesión”.

En segundo lugar, planteó un problema en la “eficacia en el control del delito. Hay un juicio bastante extendido que en la lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia, Carabineros no ha logrado ser eficaz”, destacó, agregando que el actual general director “es consciente de que Carabineros y el Estado de Chile no está siendo todo lo eficaz que hay que ser” en esta materia.

Como tercer punto, aludió a que “toda sociedad democrática requiere fuerzas que garanticen en orden público, pero eso debe hacerse siempre de manera irrestricta respetando los derechos humanos. Y en esta materia, Carabineros no tiene cultura de derechos humanos, ni sabe cómo cumplir la tarea entendiendo que es parte de su mandato e incurre en prácticas de encubrimiento sistemáticas“, sentenció Díaz.

Por otro lado también se refirió a Ricardo Yañez, asegurando que “ha emitido un par de declaraciones bastante desafortunadas, y que requieren hoy día mucho mas tino y prudencia para ser parte de este proceso de refundación de Carabineros”, aludiendo a cuando aseguró que en el estallido social no había existido excesos por parte de los uniformados ni fallecidos.

Finalmente, el parlamentario reflexionó respecto de las responsabilidades en el gobierno de la ex presidenta Bachelet en cuanto a la reforma de la institución, asegurando que el error entonces fue “no haber dimensionado la profundidad de la crisis de Carabineros”.

Por ello establece que en esta “refundación” que plantea, “tiene que haber una figura civil que encabece el proceso de Carabineros (…) claramente no es una refundación que se pueda dejar al propio mando de Carabineros”, concluyó.

Candidatura presidencial

Marcelo Díaz también anunció que será precandidato presidencial por el Frente Amplio de la mano de su partido Unir. Según indicó, esta decisión nace a partir de dos asambleas donde evaluaron que “era necesario contribuir a que el Frente Amplio recupere su vocación de liderar el próximo ciclo político”.

Según explicó, “uno de los objetivos es redactar la nueva Constitución y que se ponga en marcha, pero eso lo que hace es despejar las reglas de juego de un conjunto de trampas que están hoy en la Constitución. Pero es el próximo gobierno el encargado de llevar a cabo un conjunto de transformaciones las aspiraciones de cambio” expresadas por la ciudadanía a partir del estallido social.

“A nosotros lo que nos importa es que seamos capaces de construir un proyecto de programa que haga eco de esas transformaciones”, agregó.

El diputado además se refirió a la figura de la diputada Pamela Jiles (PH) como posible candidata a la presidencia, sobre todo luego de haber ganado aprobación entre la ciudadanía, según encuestas, tras impulsar el proyecto del segundo retiro del 10%.

Sobre ella, el diputado aseguró que “somos diputados y hablamos, pero no conozco su proyecto y programa” en caso de ir como candidata. Pero además planteó que “tengo una diferencia de estilo y de fondo, y es que a mí no me parece que el camino de la descalificación, de la denostación, nos permita construir un mejor país”, indicó.

“No estoy dispuesto a jugar con los dolores de la gente para conquistar puntos en las encuestas, y eso a mí me diferencia de Pamela”, sentenció el parlamentario, añadiendo que “creo en la política de las ideas (…) no voy a estar disponible a ningún tipo de cacería ni a la demonización de nadie“.