Jefe económico de Jara afirma que no están disponibles para apoyar un nuevo retiro de fondos de pensión

Luis Escobar habló en Agenda Económica sobre distintos puntos del programa de la abanderada de la centroizquierda, defendiendo el rol que tuvo como exministra del Trabajo ante las críticas sobre el desempleo y confirmando que no estarán detrás de un nuevo retiro de fondos previsionales.

Uno de los momentos complejos de la campaña de Jeannette Jara incluyó sus declaraciones en torno a los retiros de fondos de pensión, tras haber asegurado que no había retirado en la tercera oportunidad cuando sí lo había hecho.

Más allá de la posibilidad que existía de hacer dichos retiros de los fondos previsionales individuales, el tema reabrió la discusión y las posturas en torno lo que fueron los retiros de fondos y las posibilidades de avanzar en nuevos.

Sin embargo, desde el propio equipo de Jara sostienen que en el caso de su campaña no están consideradas propuestas que vayan en esa línea. Así lo aseguró a Agenda Económica el jefe económico de su programa, Luis Escobar.

“No estamos disponibles para apoyar un nuevo retiro”, dijo en entrevista con Nicolás Paut. Consultado sobre si él mismo hizo uso de su posibilidad de retirar en las tres oportunidades, Escobar afirmó que solo apoyó los dos primeros y que no se arrepiente de ello.

“Reconozco que tuvo costos. Teníamos un país paralizado, había mucha gente sin ingresos y teníamos los fondos de pensiones y el Gobierno no reaccionaba”, agregó.