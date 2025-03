Senador Cruz-Coke: “Un comunista no debiera poder llegar a ser presidente, es un partido reñido con la democracia”

El parlamentario de Evópoli afirmó que el apoyo del PC a Venezuela, Nicaragua y Cuba ponen en duda sus credenciales democráticas. Además, expresó que no es necesario que Jeannette Jara deje el Ministerio del Trabajo pues "no marca en las encuestas".

Polémica han generado las apariciones públicas que sostiene la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, surgidas principalmente por parte de la oposición, y en las que refuerza los detalles de la reforma de pensiones que finalmente vio la luz.

Esto, adelantándose a una eventual candidatura presidencial por parte de la titular de Trabajo, algo que aún depende de las decisiones internas que adopte el Partido Comunista, desde donde pospusieron la definición.

Por un lado, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó que Jara debió haber renunciado a estas alturas y que estaría haciendo campaña aún ostentando el cargo de ministra.

Al respecto, en conversación en CNN Prime, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) comentó que “si ella (Jara) se quiere enganchar con Evelyn Matthei, va a tener muchos problemas”, asegurando que a la exalcaldesa “la gente la quiere mucho”, mientras que Jara “no marca en las encuestas”.

Sin embargo, a diferencia de Matthei, el parlamentario afirmó que Jara “debiera seguir adentro” pues “no tiene ningún sentido que renuncie”.

“Acá los candidatos tienen que marcar y ella no marca. Entonces, ¿para qué va a salir? Además, el Partido Comunista tiene una clara preferencia por Jadue”, dijo el senador.

A ello, agregó: “Creo que un comunista no debiera ser candidato, no debiera poder llegar a ser presidente. Puede ser candidato, pero no debiera llegar a ser presidente. Porque es un partido que está muy reñido con la democracia, un partido que apoya a Venezuela, de Nicaragua, la dictadura cubana de más de 60 años”.